Lasten suojaaminen auringolta on tärkeää

Lapsena ja nuorena saadut suuret uv-annokset ja ihon toistuva palaminen lisäävät riskiä sairastua ihosyöpään myöhemmin.

Huolestunut äiti kirjoitti (HS Mielipide 25.4.), että päiväkodin henkilökunta ei pyynnöistä huolimatta laita hänen lapselleen aurinkovoidetta ennen ulkoilua.

On suositeltavaa, että auringolta suojaudutaan uv-indeksiluvun ollessa 3 tai yli. Säteilyltä olisi tärkeää suojautua käyttämällä auringolta suojaavaa vaatetusta, päähinettä, aurinkolaseja ja aurinkovoidetta sekä hakeutumalla varjoon. Aurinkovoidetta on myös tarpeen lisätä päivän mittaan.

Suurin ihosyövän riskitekijä on nimenomaan auringon uv-säteily. Kaikenikäisten on tärkeää suojautua, mutta kuten Huolestunut äiti kirjoitti, lasten herkkä iho on erityisen altis säteilyn vaikutuksille. Lapsena ja nuorena saadut suuret uv-annokset ja ihon toistuva palaminen lisäävät riskiä sairastua ihosyöpään myöhemmin.

Etelä-Suomen syöpäyhdistys on vuosien varrella kouluttanut terveydenhoitajaopiskelijoita, jotka puolestaan ovat pitäneet ohjaustuokioita rasvauksesta päiväkotien lapsille. Yhdistyksemme neuvontahoitajiin voi olla yhteydessä kaivatessaan ohjausta auringolta suojautumiseksi.

Syöpäjärjestöjen Ilman syöpää -verkkosivustolta löytyy lisätietoa auringosta ja uv-säteilystä sekä niiltä suojautumisesta.

Kirsi Roos

neuvontahoitaja, terveydenhoitaja

Inge-Brit Barkholt

toiminnanjohtaja

Etelä-Suomen syöpäyhdistys ry

