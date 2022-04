Kun määräaikaan mennessä häneltä ei saatu vastausta, asia katsottiin loppuun käsitellyksi.

Ystäväni on muistisairas eikä kykene hoitamaan asioitaan. Tämän vuoksi hänen läheisensä on pyytänyt, että ystävälleni nimettäisiin edunvalvoja. Kun hakemuksen tekemisestä on nyt kulunut kuukausia, tiedustelimme viranomaisilta, miten asia etenee.

Vastaus oli ällistyttävä. Viranomainen kertoi, että tälle muistisairaalle henkilölle, siis hänelle, joka ei kykene hoitamaan asioitaan, oli lähetetty selvityspyyntö. Kun määräaikaan mennessä häneltä ei saatu vastausta, asia katsottiin loppuun käsitellyksi. Hakemuksessa mainituille yhteyshenkilöille ei ilmoitettu mitään vedoten salassapitosäännöksiin.

Tapaus antaa aika omituisen vaikutelman Helsingin kaupungin tämänkaltaisia asioita hoitavien henkilöiden osaamisesta ja ymmärryksestä. Muistisairaudesta tiedetään yleisestikin varsin paljon, mutta tieto ei nähtävästi ole tavoittanut kaikkia ”ammattilaisia”.

Huolestunut

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.