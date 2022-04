Laajasalon alueella on toivottu jo pitkään omaa julkista uimahallia. Etenkin Kruunuvuorenrannan alue kasvaa kovaa vauhtia ja alueella on paljon lapsiperheitä, ikäihmisiä ja kuntoilevaa väkeä, joille uimahalli on todella tärkeä lähipalvelu.

Kruunuvuorenrannan merellisen sijainnin takia alue olisi idyllinen kohde uudelle uimahallille. Alue antaa hyvät puitteet rakentaa moderni uimahalli, jossa myös uinti merivedessä on mahdollista.

Tuleva raitiovaunuyhteys mahdollistaisi uimahallin käytön helposti kaikille helsinkiläisille. Koska Kruunuvuorenrannan alue on kokonaisuutena valmis vasta vuosien kuluttua, nyt olisi juuri oikea aika laittaa uuden uimahallin suunnittelutyö käyntiin.

Niilo Toivonen

Kruunuvuorenranta, Helsinki

