Koronakuolemia on alettu sietää

Iltalehti luonnehtii tätä koronakevättä poikkeukselliseksi.

”Vaikka koronatartunnat ja kuolemat ovat huidelleet ennätyskorkealla ja sairaalat ovat olleet täynnä, taudin aiheuttama huoli on monien mielissä väistynyt.”

”Tähän on useita syitä. Entistä useampi suomalainen on jo sairastanut koronan, useimmat lievän flunssan kaltaisena – kiitos rokotteiden. Moni saattaa myös jo olla henkisesti väsynyt koko koronaan. Pandemian väistymiseen ajatusten taka-alalle vaikuttaa varmasti myös se, että tauti on hiipunut median ykkösagendalta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan.”

”Kevään koronavapautta alleviivaa vielä se, että Suomessa on pääosin päätetty luopua maskisuosituksista. Jatkossa maskeja käyttävät lähinnä ne, jotka haluavat suojata omaa terveyttään.”

”Vaikka yhteiskunta vapautuu, ei korona silti ole kadonnut minnekään. Se on edelleen osalle valitettavan vakavaoireinen jälkiseuraamuksineen, ja etenkin riskiryhmäläisille tappava tauti.”

”Vaikka maalis–huhtikuussa on raportoitu enemmän koronakuolemia kuin kertaakaan yli kaksi vuotta kestäneen pandemian aikana, silti asenne siihen miten koronaan yhteiskunnassa suhtaudutaan, on tehnyt täyskäännöksen.”

”Asiantuntijat ennakoivat, että toukokuussa saattaa olla edessä uusi korona-aalto mahdollisen uuden variantin myötä.”

”Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä Krar kokoontuu perjantaina keskustelemaan tulevasta koronastrategiasta. Pandemian aikana asiantuntijaryhmää on toisinaan moitittu ’rokotusten panttaamisesta’. Toivottavasti tällä kertaa siihen ei ole aihetta.”

Kauppalehti toteaa, että Ukrainan sodasta on aiheutunut moraalinen energiaongelma: raakuuksista huolimatta energiaa ostetaan Venäjältä.

”Tuontikielto olisi tehokas keino Venäjää vastaan, mutta kaikki EU-maat eivät tiedä, miten ne korvaisivat venäläisenergian. Punninnassa ovat myös vahingot EU-maille itselleen.”

”Suomen etuna on se, että riippuvuus venäläisestä energiasta on suhteellisen vähäistä verrattuna keskisen Euroopan maihin.”

”Energiatuonnin lopettaminen ei olisi läpihuutojuttu Suomellekaan tilanteessa, jossa energian hinnat ovat valmiiksi erittäin korkealla. – – Samalla päätös todennäköisesti sotkisi Suomen ilmastotavoitteiden aikataulua.”

”Suomen yksin tekemä päätös ei hetkauttaisi Venäjän sotakassaa, eikä todennäköisesti saksalaisia päättäjiäkään. Sillä olisi lähinnä symbolinen merkitys. EU:n yhteisessä ratkaisussa taas voi kestää, mutta se ei ole poissuljettu.”