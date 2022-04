Kun päivittäin toistuvia uutisia ja uhkakuvia katselee lasten ja nuorten näkökulmasta, heidän tulevaisuushorisonttinsa näyttää vähintäänkin epävarmalta.

Viime viikkojen uutisointi ja ajankohtaisohjelmat ovat keskittyneet Ukrainan sotaan ja sotilaalliseen varustautumiseen. Eikä ihme – Euroopan vakaus on järkkynyt, ja naapurimaa Venäjän toimet ovat arvaamattomia.

Kun päivittäin toistuvia uutisia ja uhkakuvia katselee lasten ja nuorten näkökulmasta, heidän tulevaisuushorisonttinsa näyttää vähintäänkin epävarmalta. Tiedämme, että koronaviruskriisi on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia. Nuoret ovat myös tietoisia ilmastokriisistä, aina ahdistukseen asti. Nyt päivittäiset puheet korostavat sodan uhkia ja sotilaallista varustautumista, vaikka elämämme Suomessa rauhanaikaa – onneksi – ilman välitöntä sodanuhkaa. Mielestäni median tehtävä olisi kriisienkin keskellä luoda luottamusta ja uskoa tulevaan. Varsinkaan lasten ja nuorten ei tarvitse varautua sotaan. Heillä on oltava oikeus elää ikävaiheensa mukaista elämää kouluineen, kavereineen, harrastuksineen ja tulevaisuudensuunnitelmineen.

Ei Ukrainan sodasta puhumista tietenkään tarvitse karttaa. Tärkeää on kertoa, mitä tapahtuu, miten sodan uhreja voidaan auttaa ja miten kansalaiset ylipäätään voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisten tapahtumien kulkuun. Sodan pelon korostuessa reserviläisjärjestöjen toiminta on ollut esillä lähes päivittäin, mutta suomalaisten lisääntynyt kiinnostus rauhanjärjestöjä kohtaan on jäänyt katveeseen.

On syytä muistaa, että isänmaata ja tulevaisuutta voi rakentaa ja lujittaa myös aseettomasti. Suomella on pitkät perinteet rauhanprosesseja edistävänä maana, minkä toivoisi näkyvän ja voimistuvan myös nyt, kun yhteiskuntien resursseja sidotaan sotilaallisiin menoihin.

Eurooppalaisen demokratian, jota Ukrainassa parhaillaan verisesti puolustetaan, ydinajatus on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Demokratiassa voidaan olla erimielisiä, mutta yhtä kaikki kansalaisten osallisuuden ja tasavertaisuuden puolella. Median vastuulla on luoda edellytyksiä demokratialle ja turvata kansalaisten moniäänisyys.

Merja Korhonen

psykologian tohtori

Suonenjoki

