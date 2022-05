Liian korkea työkuorma sairauden jälkeen voi pahentaa uudestaan sairauden oireita ja johtaa pitkittyviin sairauslomiin. Tämä voitaisiin estää muokkaamalla työtä niin, että potilas siitä vielä toipilaana selviää.

Työterveyden professori Kari Reijula toi mielipidekirjoituksessaan (HS 25.4.) esille tärkeitä näkökulmia työterveyshuollon roolista työntekijöiden terveyden ja työkyvyn sekä sairauksien varhaistunnistamisen osalta.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (22.4.) oli esitetty, että työterveyshuolto on enemmänkin työntekijöiden sairaanhoitoa kuin työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tämä olisi kiihdyttänyt julkisen terveydenhuollon alasajoa. Jos tästä todella on kysymys, päättäjät ovat ymmärtäneet väärin työterveyshuollon roolin. Työterveyshuollolla on erityistehtävä sairauksiin liittyen, eikä se ole korvike sairauksien hoidolle julkisen sairaanhoidon piirissä.

Jokainen työikäinen sairastaa joskus. Kyseessä voi olla akuutti sairaus, kuten hankala infektio, josta täysi toipuminen voi kestää viikkoja, jopa kuukausia. Ihmisen fyysinen ja fysiologinen (kuten verenkiertoelimistön ja hermoston) sekä psyykkinen ja kognitiivinen toiminta- ja venymiskyky palautuu sairautta edeltävälle tasolle viiveellä. Sama koskee toipumista syöpähoidoista, leikkauksesta, tapaturmista tai liuotushoidolla menestyksellä hoidetuista sydän- tai aivoinfarkteista, muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Toipumisvaiheissa potilailla on usein uupumusta, masennusta, ahdistusta, vireystilan vaihtelua, uniongelmia ja kipuja. Ihmisen työ- ja toimintakyky on alentunut vaihtelevan pituisia ajanjaksoja. Työikäisillä on myös kroonisia sairauksia, joiden kanssa on tultava toimeen, myös työssä.

Työhön palaaminen sairausloman jälkeen on usein kriittinen vaihe. Työkuormitus, joka on liian korkea potilaan toimintakyvylle, pahentaa uudestaan sairauden oireita, johtaa pitkittyviin sairauslomiin, jopa työkyvyttömyyteen. Tämä olisi voitu estää muokkaamalla työtä niin, että potilas siitä vielä toipilaana tai sairautensa kanssa selviää. Työn räätälöinnissä on huomioitava työn sisältö, työvälineet, työympäristö, työtahti, työajat, tapaturmariskit sekä työnjako eri työntekijöiden kesken. Työterveyshuollon tehtävä on auttaa työntekijää ja työnantajaa tässä työn räätälöinnissä.

Työ edistää sairaudesta kuntoutumista, kun se on mitoitettu oikein. Tähän tarvitaan ajantasaista tietoa eri ammattien työn luonteesta ja siitä, miten ohimenevät tai krooniset sairaudet vaikuttavat ihmisen edellytyksiin suoriutua työstään. Tästä syystä sairauksien huomioiminen työterveyshuollossa on tärkeätä.

Työterveyshuollon erityistehtävä on vaikuttaa siihen, että toipilas tai kroonisesti sairastunut jaksaa kaikesta huolimatta olla työssä, jotta ennenaikainen työkyvyttömyys vältetään.

Kiti Müller

neurologian dosentti, Helsingin yliopisto

Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimusprofessori 2005–2014

