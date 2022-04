Olemmeko kadottamassa unelmamme? Annammeko pelkojen tuhota tavoitteitamme?

Suomalaisuuteen on kuulunut vahva usko ja tahto elää itsenäisenä maana, joka haluaa elää sovussa naapureiden kanssa ja edistää rauhaa myös muualla maailmassa. Suomessa ovat valinneet korkeat ihanteet ja unelmat, joiden eteen on tehty vahvaa ja taitavaa työtä. Se on arvokasta.

On sanomattakin selvää, että sodan syttyminen on järkyttävä tappio, epäonnistuminen. Punainen lanka on päässyt katkeamaan. Nyt ei kuitenkaan ole epäonnistumisten ja virheiden analysoinnin aika. Se tulee myöhemmin. Nyt on aika löytää takaisin tuo punainen lanka ja uskoa aivan erityisen vahvasti, että sodista huolimatta rauha on saavutettavissa ja rauha on mahdollinen. Tarvitaan poikkeuksellisen sitkeää työtä sen eteen, että säilytämme edelleen suuntamme ja viemme jatkossakin rauhan ja oikeudenmukaisuuden ideologiaamme eteenpäin viisaasti ja järkkymättä.

On erinomaista, että olemme lisänneet puolustustamme monin eri tavoin sekä vahvistaneet suhteitamme ja vuorovaikutustamme muiden maiden kanssa. Se antaa meille mahdollisuuksia hallita pelkojamme entistä paremmin ja tavoitella sittenkin määrätietoisesti ja sisukkaasti rauhaa ja sopusointua niin naapureittemme kanssa kuin myös koko maailmassa.

Psykologia tieteenä voisi puolestaan edelleen kehittyä ja laajentua ymmärtämään rauhan- ja sodanajan ilmiöitä, olla aktiivisena, ymmärrystä lisäävänä, rakentavana osapuolena neuvotteluissa ja päätöksenteoissa. Psykologian, neuvottelutaitojen ja (sota)historian näkemysten ”vuoropuhelu” voisi antaa merkittävästi lisää tietoa ja ymmärrystä sekä uusia välineitä rauhan ja sovinnon ylläpitämiseksi sekä niiden saavuttamiseksi konfliktitilanteissa.

Virpi Lahtiharju

psykologi, Espoo

