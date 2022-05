Koen, että juuri nyt on suuri tarve vahvistaa oikean ja väärän erottamista elämässä niin yksityisesti, yhteiskunnassa kuin kansojen keskinäisessä toiminnassakin.

Suomalaiseen yleissivistävään koulukasvatukseen on aina kuulunut kristillinen uskonnonopetus. Koulutyö on lähtökohdiltaan syntynytkin kristillisen opetuksen tarpeista historiamme vaiheissa. Siksi on luontaista, että nyt ja vastaisuudessakin kouluissamme on kristillistä opetusta ja kasvatusta.

Tämä on välttämätöntä sekä yleissivistyksen että arvopohjamme vuoksi. Oikea ja väärä on kyettävä erottamaan kaikkina aikoina. Länsimainen ja sitä kautta kansainvälinenkin oikeudentaju rakentuu kristillisen kasvatuksen ja Raamatusta löytyvien kymmenen käskyn ja elämän kultaisen säännön pohjalle.

Nämä tutut jo koulussa opetetut asiat ovat luonnollinen lähtökohta jokaisen ihmisarvolle ja yhteiskunnassa tavoiteltavalle oikeudenmukaisuudelle. Millainen olisi yhteiskuntamme ja lainsäädäntömme kaikkine puutteineenkin, ellei tietoisena tai tiedostamattomana ihanteena olisi se, mitä kristillinen uskomme opettaa?

Olisiko syntynyt käsitystä ihmisarvosta tai siitä, mitä sanotaan YK:n peruskirjoissa ja ihmisoikeuksien julistuksessa? Olisiko kansainvaltaisuutta ja demokraattista yhteiskuntaa, ellei kristillinen sanoma olisi historian aikana saanut vaikuttaa? Vaikka ihminen, poliitikot ja kansatkin pahastikin epäonnistuvat, on kristillisen pitkäaikaisen kasvatuksen vuoksi kuitenkin tavoite ja ihanne, mitä etsiä elämässä ja yhteiskunnassa.

Koen, että juuri nyt on suuri tarve vahvistaa oikean ja väärän erottamista elämässä niin yksityisesti, yhteiskunnassa kuin kansojen keskinäisessä toiminnassakin. Väkivalta ja vääryys voittavat, ellei opeteta kirkkaasti kristillisen rakkauden ja totuuden sanomaa, mikä on nostanut yksilöt ja kansatkin erehdyksistä ja lankeemuksista.

Siksi tulevaisuudessakin tarvitaan nimenomaan oman uskonnon opetusta, millä on kiinnekohta. Muuten joudumme tuuliajolle perusasioissa. Kun ymmärrämme oman uskontomme, voimme arvostaa muitakin ja käydä dialogia. Kansainvälistyvässä ja tietotekniikan kehittyvässä maailmassa tarvitaan se perusta, jonka oman uskonnon opetus antaa niin yksilölle kuin yhteisestikin. Siksi en näe aihetta koulujen uskontokasvatuksen muutoksiin.

Lauri Oinonen

kansanedustaja 1999–2011 (kesk)

Keuruu

