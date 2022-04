Hitas-asunnot olivat asuntoja parhaimmasta päästä. Ne olivat nykyasuntoihin verrattuna tilavia, toimivia sekä huolellisesti suunniteltuja ja mitoitettuja.

Hitas-järjestelmää uusitaan Helsingissä. Työ alkaa olla loppusuoralla. Keskusteluun on viimeistään nyt syytä nostaa rakentamiskustannusten ja hinnan lisäksi myös asuntojen laatu. Hintaa ja laatua pitää nimittäin aina tarkastella rinnakkain. Tämä on ollut ydinajatuksena järjestelmän syntyvaiheesta lähtien ja sellaisena se on pidettävä myös järjestelmää uusittaessa. Hitaksessa rima asuntosuunnittelun laatuvaatimuksille on perinteisesti aina ollut korkealla.

Hitaksen laatu- ja kustannusohjaus on hoidettu Helsingin kaikkien rakentamisen osapuolien yhteistyönä. Prosessissa ovat olleet edustettuina kaavoitus, rakennusvalvonta, rakentaminen ja hallinto. Kutakin hanketta on peilattu asuntopoliittisten tavoitteiden kautta alueen tilanteeseen ja myös kaupunkikokonaisuuteen. Käytössä oli aikoinaan myös erityiset hitas-suunnitteluohjeet. Hankeen toteuttaminen on edellyttänyt kaupungin hyväksynnän sekä hintaan että suunnitelmiin. Suunnitelmien laadusta ei ole tingitty missään vaiheessa. Monesta hitas-rakennuttajasta tulikin ajan asuntorakentamisen edelläkävijöitä.

” Hitas-asuntojen laatu vaikutti myös grynderituotannon laatuun.

Hitas-asunnot oli tarkoitettu nimenomaan perheasunnoiksi. Hankekokonaisuuden piti sopia alueen omiin asuntopoliittisiin tavoitteisiin. Asunnot olivat nykyasuntoihin verrattuna tilavia, toimivia sekä huolellisesti suunniteltuja ja mitoitettuja. Ja kohtuuhintaisia.

Huoneet olivat käyttökelpoisia ja monikäyttöisiä. Riittävä luonnonvalo asunnoissa oli keskeinen vaatimus, asuntojen sisäisiä näkymiä ja läpituuletettavuutta pidettiin tärkeinä. Myös porrashuoneissa korostettiin luonnonvalon merkitystä. Yhteistilat, kerho-, sauna-, pesula- ja muut tilat oli mitoitettu ja sijoitettu parhaiten toimivalla tavalla. Selvää oli myös, että asuntojen keskipinta-alat rakennuksissa olivat merkittävästi nykyisiä suurempia. Hitas-asunnot olivat asuntoja parhaimmasta päästä.

Hitas-asuntojen laatu vaikutti myös grynderituotannon laatuun. Asuntorakentamiseen ja asuntoihin liittyviä hyviä ratkaisuja alkoi näkyä myös muussa asuntotuotannossa.

Meillä on nyt paljon hitas-maailmaan perehtyneitä arkkitehtejä, joiden toivoisi saavan näyttää osaamistaan nyt, kun markkinat ovat ajaneet hyvän asuntosuunnittelun alas. Nykyasuinrakennukset tiukkoine mitoituksineen eivät palvele asumisen tarpeita eivätkä tarjoa joustomahdollisuuksia tulevien aikojen muunneltavuusvaatimuksille.

Hitas-järjestelmän tuottamasta asuntojen laadusta pitää puhua juuri nyt. Helsingissä on paljon tunnustettuja, aikaa kestäneitä hitas-kohteita. Hyviä tuloksia, hienoja kohteita, palkintoja. Näitä kannattaisi analysoida ja tuloksia hyödyntää uuden korvaavan hitas-järjestelmän laatuvaatimuksiin ja prosesseihin.

Annukka Lindroos

arkkitehti SAFA, Helsinki

