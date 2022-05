Venäjällä on väläytelty Saimaan kanavan vuokrasopimuksen loppua, jos Suomi liittyy Natoon (HS 27.4.). Kuitenkin Suomelle sopimuksen loppu olisi hyvä asia, sillä kanavan ylläpito korkean vuokran lisäksi on ollut rasitteista ja sopimuksien solmiminen epävarmaa. Nyt liikennöinti on loppu Venäjän arvaamattomuuden aiheuttamien riskien vuoksi.

Jo vuosia insinöörit ovat ehdottaneet Kymijoen kanavan rakentamista, mutta päättäjiä ehdotukset eivät ole kiinnostaneet. Olisiko jo aika vapautua kiristyksistä ja toimia vapaan maan etujen mukaisesti?

Terttu Hoviniemi

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.