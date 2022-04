Yliopistojen todistusvalinnassa on vielä korjattavaa

Ongelma on siinä, että pistevertailussa oppiaineiden lukumäärä on kiinteä, tyypillisesti viisi, riippumatta oppiaineiden laajuudesta.

Tutkimusten mukaan suuri osa lukiolaisista voi huonosti. Yksi keskeinen syy tähän on ylioppilastodistukseen perustuva yliopistojen opiskelijavalinta. On hyvä, että yliopistot alkavat selvittää tätä ja mahdollisesti uudistaa todistusvalintaan perustuvaa järjestelmäänsä (HS 27.4.).

On oikein ja reilua, että todistusvalinnan pisteytyksessä painotetaan eri yo-arvosanoja kyseisten oppiaineiden työmäärän perusteella. Ongelma on siinä, että pistevertailussa oppiaineiden lukumäärä on kuitenkin kiinteä, tyypillisesti viisi, riippumatta oppiaineiden laajuudesta. Tästä seuraa suuret erot maksimipistemäärissä riippuen siitä, otetaanko vertailuun työmäärältään laajoja vai pienempiä aineita. Tämä lähtökohtaisesti ohjaa laajojen oppiaineiden opiskeluun lukiossa.

Olisi paljon parempi, jos sama työmäärä tuottaisi saman maksimipistemäärän riippumatta siitä, koostuvatko vertailun yo-arvosanat muutamasta laajasta aineesta vai vaihtoehtoisesti useammasta mutta pienemmästä aineesta. Tällöin lukiolainen voisi nykyistä huolettomammin suunnata opintojaan oman kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaisesti, kun tietäisi, että useamman pienemmän aineen opiskelu tuottaa samanvertaiset mahdollisuudet menestyä korkeakoulujen oppilasvalinnoissa kuin keskittyminen harvempiin mutta laajempiin oppiaineisiin.

Muutos voitaisiin toteuttaa aika yksinkertaisesti siten, että pistevertailussa edelleen säilyisi arvosanan painotus oppiaineen työmäärän perusteella mutta rajoitus tehtäisiin oppiaineiden sisältämien lukiokurssien kokonaismäärän mukaan sen sijaan, että nykyisellä tavalla vertailu rajoitetaan tiettyyn vakiomäärään oppiaineita.

Timo Laukkanen

yliopistonlehtori, Kirkkonummi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.