Huoli hoitotyön tulevaisuudesta on suuri

Vain kansallisen tason poliittiset päättäjät voivat estää hoitotyön rapautumisen.

Toimin lähes 40 vuoden ajan hoitotyön johtajana, eikä tänä aikana hoitotyön käytännöstä koskaan tullut nykyisessä määrin huolestuttavia viestejä. Ihmettelen, miksi näitä viestejä ei kuulla – tai ainakaan niihin ei reagoida.

Hoitajia on liian vähän, potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin, työtä ei voi tehdä niin kuin pitäisi ja haluaisi. On tunne, ettei hoitotyötä arvosteta. Työn ja tehtävien vaativuus on merkittävästi kasvanut, hoitajat siirtyvät alalta muihin tehtäviin, ja niin edelleen. Potilaat eivät siis saa parasta mahdollista hoitoa, jos saavat hoitoa ollenkaan.

Hyvinvointialueuudistus jää toteutumatta, jos perusasioista, kuten riittävästä ja osaavasta henkilöstöstä, ei ole huolehdittu. Tilanne on enemmän kuin huolestuttava, ja vain kansallisen tason poliittiset päättäjät voivat estää hoitotyön rapautumisen.

Edellytyksiä hoitotyön korkeatasoisena säilymiseksi on, jos hoitajien työn arvostus palautetaan tuntuvalla palkkaohjelmalla, hoitajien määrää merkittävästi lisätään, työolot laitetaan kuntoon, lähijohtajuutta vahvistetaan ja urakehitysmahdollisuus turvataan jokaiselle hoitajalle.

Kaija Heikura

terveydenhuoltoneuvos

sekä neljä muuta emeritahallintoylihoitajaa Itä- ja Keski-Suomesta

