On luovuttava samanlaisuuteen pyrkivän peruskunnan eetoksesta ja eriytettävä kuntapolitiikan välineitä kuntien tarpeisiin vastaamiseksi.

Suomalainen kuntapolitiikka on perinteisesti perustunut yhtenäiskuntamalliin. Sen ydin on, että kaikilla kunnilla on samat tehtävät ja velvoitteet riippumatta niiden koosta tai muista ominaisuuksista. Esimerkiksi Espanjassa ja monissa Keski-Euroopan maissa kuntien ja kaupunkien tehtävät voivat vaihdella niiden koon perusteella. Saksassa kaupungit voivat hoitaa sekä kaupungin että piirikunnan eli suomalaiseen hyvinvointialueeseen rinnastettavan yhteisön tehtäviä.

Yhtenäiskuntamalliin liittyy monia kipupisteitä. Pienet kunnat, seutukaupungit ja suuret kaupungit ovat jo jonkin aikaa kritisoineet mallia. Etenkin pienillä kunnilla on jatkuvasti vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä tehtävistään. Toisaalta suuret kaupungit ovat yhä painokkaammin tuoneet esille näkemyksen, jonka mukaan keskivertokunnan olosuhteisiin säädetty kuntapolitiikka ei riittävästi huomioi suurten kaupunkien erityisiä tarpeita.

Kipupisteitä on pyritty 2000-luvulla vähentämään niin sanotulla vahvan peruskunnan mallilla. On tuettu kuntaliitoksia ja kuntien välistä yhteistyötä, ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat siirtymässä kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien vahvistamisessa on jonkin verran onnistuttukin, mutta keinot alkavat käydä vähiin.

Toisessa strategiassa – pyrkimyksessä vähentää kuntien lakisääteisiä tehtäviä – ei ole onnistuttu hyvin. Vaikka hyvinvointialueuudistus siirtääkin vastuun sote-palveluista pois kunnilta, lakisääteisten tehtävien määrä on lisääntynyt merkittävästi muun muassa kunnille jäävissä opetus- ja ympäristönsuojelutehtävissä.

” Kunnat tarvitsevat työrauhaa.

Yhtenäiskuntamallin toimivuutta heikentää edelleen kuntien yhä voimakkaampi eriytyminen: olosuhteet ja kehitysmahdollisuudet poikkeavat entistä enemmän toisistaan. Eriytymisen kaksi ääripäätä ovat kasvavat kaupungit ympäristökuntineen ja maaseudun taantuvat kunnat. Näiden väliin mahtuu joukko muita kuntatyyppejä, kuten seutukaupunkeja, kaksikielisiä kuntia ja kehyskuntia.

Eriytyminen ilmenee etenkin väestörakenteen muutoksena. Pääkaupunkiseudulla Suomelle uudentyyppiset ilmiöt, esimerkiksi vieraskielisten asukkaiden kasvava osuus väestöstä, vaativat uudenlaisia toimenpiteitä. Harvaan asutuilla alueilla kouluikäisten lasten lukumäärän väheneminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen ylläpitämiseksi. Väestöä menettävät kunnat tarvitsevat älykästä sopeutumista, kasvavat kaupunkiseudut tulevaisuusinvestointeja ja palvelujen rakentamista.

Kuntien välinen eriytyminen näkyy myös verotuloissa, etenkin kuntaveron tuotossa, johon vaikuttaa kunnan asukkaiden tulotaso ja tulojen rakenne. Valtionosuusjärjestelmän on yhä vaikeampi kompensoida verotulojen eroista johtuvia rahoitusongelmia. Lisäksi kasvava riippuvuus valtionosuuksista on ongelmallista kuntien itsehallinnon näkökulmasta.

Näyttääkin siltä, että yhtenäiskuntamalli on tullut tiensä päähän: se ei pysty vastaamaan eriytyvän kuntakentän haasteisiin. Valtion kuntapolitiikkaan tarvitaan uudenlaista ajattelua. On luovuttava samanlaisuuteen pyrkivän peruskunnan eetoksesta ja eriytettävä kuntapolitiikan välineitä erilaisten kuntien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tulevaisuuden kuntapolitiikan tulee tunnistaa kuntien erilaisuudet ja tukea hyviä käytäntöjä. Uusia lakiehdotuksia ei tule arvioida vain kunnallisen itsehallinnon vaan myös erityyppisten kuntien näkökulmasta.

Tulevaisuuden kuntapolitiikan tulee olla myös aiempaa pitkäjänteisempää. Hallituskausittain voimakkaasti vaihteleva kuntapolitiikka on heikentänyt luottamusta kuntien ja valtion välillä. Kunnat tarvitsevat työrauhaa tulevaisuuden ratkaisujen etsimisessä.

Vaikka tulevaisuuden kuntapolitiikka tunnistaisikin nykyistä paremmin kuntien erilaisuuden, jatkossakin tulee tilanteita, jolloin yksittäiset kunnat eivät selviä velvoitteistaan riittävän hyvin. Tällöin on arvioitava jokaisen alueen lähtökohdista, miten kunnan kapasiteettia voitaisiin vahvistaa.

Arto Haveri ja Siv Sandberg

Haveri on kunnallispolitiikan professori Tampereen yliopistossa. Sandberg on julkishallinnon tutkija ja yliopisto-opettaja Åbo Akademissa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.