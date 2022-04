Suojatietä ylittävälle robotille on hyvä antaa tietä.

Pääkaupunkiseudulle ilmestyneet tavarankuljetusrobotit ovat herättäneet paljon mielenkiintoa. Marjatta Ahtiainen kysyi (HS Mielipide 29.4.), mikä robotin asema on liikenteessä.

Olemme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa tulkinneet yhdessä poliisin kanssa, että nykylainsäädännön mukaan nämä laitteet ovat jalankulkua avustavia tai korvaavia sähköisiä liikkumisvälineitä. Laitteita käytetään pääosin jalkakäytävillä, tarvittaessa pyörätiellä, ja ne kulkevat kävelyvauhtia.

Tavarankuljetusrobotteihin sovelletaan siis jalankulkijan liikennesääntöjä. Kun ne kulkevat pyörätiellä, sovelletaan niihin pyöräilijän liikennesääntöjä. Suojatietä ylittävälle robotille on hyvä antaa tietä. Laitteet havainnoivat ympäristöään erilaisilla antureilla ja kameroilla ja väistävät muita liikkujia. Laitteita seurataan valvomosta, ja jos ne eivät itse osaa liikkua, pyytävät ne apua valvomosta.

” Jatkossa käyttöön saattaa tulla muunkinlaisia etähallittavia laitteita.

Yritys vastaa mahdollisen vahingon sattuessa siitä, että robotti on noudattanut liikennesääntöjä liikenneturvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi on syytä kutsua paikalle, jos tilanteessa syntyy henkilövahinkoja tai merkittävää aineellista vahinkoa, onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteelle tai tilanteeseen liittyy muita epäselvyyksiä.

Nyt käyttöön otetut tavarankuljetusrobotit ovat kevyitä laitteita, jotka kulkevat hyvin alhaisilla nopeuksilla. Jatkossa käyttöön saattaa tulla muunkinlaisia etähallittavia laitteita, joita kuljettaa pääosin automaattinen ajojärjestelmä. Tällaisten laitteiden määrittelyä ja käyttöä koskevia säännöksiä on tarve tarkastella vaiheittain niin, että liikenteen automaation hyödyntäminen on mahdollista turvallisesti.

Traficomissa edistämme liikenteen automaatiota sekä mahdollistamme siihen liittyvät kokeilut, tutkimukset ja innovaatiot turvallisesti. Tarjoamme asiantuntijatietoa sekä tuemme liikenne- ja viestintäministeriötä sääntelyn kehittämisessä.

Eetu Pilli-Sihvola

liikenteen digitalisaatio, tieinfra ja tilastot -palvelukokonaisuuden päällikkö

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

