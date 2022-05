Britannian EU-ero tekee kipeää, mutta juuri kukaan ei halua tai uskalla valittaa.

Viimeinkin joku on tehnyt raskaan työn ja selvittänyt, paljonko Britannian EU-ero eli brexit maksaa tavallisille briteille.

Viime viikolla julkaistun selvityksen mukaan brexit on nostanut Britanniassa ruoan hintaa keskimäärin kuusi prosenttia. Mitä suurempi EU-tuonnin osuus on ollut, sitä enemmän on tuote kallistunut.

Selvitystyön takana ovat UK in a Changing Europe -ajatuspaja sekä London School of Economics.

Tähän asti harva on tohtinut antaa hintalappua EU-erolle. Selvitystyötä on vaikeuttanut, että brexitin siirtymäajan päättyminen osui yhteen globaalin koronaviruspandemian kanssa. Seuraamukset sekoittuvat toisiinsa.

Tuore raportti pyrkii siivoamaan pandemian vaikutukset. Vertailukohteeksi on otettu tuotteiden EU-tuonnin osuudet ennen brexit-kansanäänestystä kesällä 2016.

Iso hyppäys hinnoissa nähtiin, kun brexitin siirtymäkausi päättyi vuoden 2020 lopussa. Hinnat alkoivat kuitenkin nousta jo aiemmin: aina sitä mukaa kun brexit ja sen kovuus varmistuivat.

Ruoka on herkkä brexit-mittari. Helposti pilaantuvat elintarvikkeet eivät siedä rajaviivytyksiä eli brexit-byrokratiaa.

EU:n sisämarkkinoilla tuotteet saavat liikkua vapaasti. Kun Britannia päätti erota EU:sta, lähti se samalla myös yhtenäismarkkinoilta ja tulliliitosta.

Brexiteerit halusivat palauttaa rajojen valvonnan Britannialle. Siihen nähden onkin nurinkurista, että brittihallitus ei halua rajoja vieläkään ihan oikeasti omaan valvontaansa.

Britannian brexit-mahdollisuuksista ja hallituksen tehokkuudesta vastaava ministeri (kyllä, se on hänen aito tittelinsä) Jacob Rees-Mogg ilmoitti viime viikolla, että Britannia lykkää jälleen kerran EU-ruoan tarkastuksia rajoillaan.

Konservatiivihallituksen mielestä nyt on väärä aika lisätä byrokratiaa. Rees-Moggin mukaan yrityksiltä säästyy lykkäysten myötä miljardi puntaa. Tullitarkastusten lisääminen olisi ”itsetuhoista”.

Arkkibrexiteerikin myöntää, että brexit on itsetuhoista, ilkkui työväenpuoluetta perinteisesti kannattavan The Guardian -lehden kolumnisti.

Osassa Britanniaa järjestetään torstaina paikallisvaalit. Onko brexit kuuma puheenaihe? Ei ainakaan Englannissa.

Konservatiivien puolesta EU-ero on taputeltu. Isoin oppositiopuolue eli työväenpuolue on sekin brexitistä hipihiljaa. Vaikka EU-ero tekee kuinka kipeää, labour ei halua vaarantaa tulevaa valtaannousuaan.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.