Mentolisavukkeet ovat kiellettyjä, mutta makukorttien avulla kieltoa on voitu kiertää.

Useissa marketeissa on myytävänä erimakuisia ”Flavor your own” -makukortteja. Tarkoitus on asettaa näitä makukortteja tupakka-askiin, jolloin saadaan mentolin, kirsikan ynnä muun maku tarttumaan savukkeisiin. Näitä makuja voidaan laittaa myös nuuskaan ja sähkösavukkeisiin.

Mentolisavukkeet ovat kiellettyjä, mutta tällä tavalla kieltoa on voitu kiertää ja nuoret saada kiinnostumaan ja kokeilemaan erimakuisia ja -hajuisia savukkeita. Nuorille kehittyy vaivihkaa nikotiiniriippuvuus, ehkä koko loppuiäksi kaikkine ikävine seurauksineen.

Toukokuun alusta voimaan tullut uusi tupakkalaki kieltää uusien makukorttien toimittamisen markkinoille. Vetoammekin S-ryhmään, K-ryhmään ja kaikkiin päivittäistavarakauppoihin, että kyseisiä makutuotteita ei enää myytäisi alle 18- vuotiaille. Tätä tärkeää, terveyttä edistävää tekoa ei tarvitse odottaa yli siirtymäkauden 30. huhtikuuta 2023 asti, vaan kauppiaat voisivat vetää makukortit pois myynnistä saman tien.

Hannu Vierola

erikoislääkäri, Iisalmi

Maria Juusela

erikoislääkäri, Espoo, puheenjohtaja

Lääkärit tupakkaa ja nikotiinia vastaan (DAT) -verkosto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.