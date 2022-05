Suomi on liittymällä ensin EEC:hen ja sitten EU:hun solminut vahvat siteet länteen. Monien mielestä se ei riitä. Koetaan, että sotien jälkeinen mukautuminen itäiseen naapuriin on ollut nöyryyttävää ja että liittymällä Natoon, läntiseen sotilasliittoon, maamme voisi vihdoin osoittaa, millaisena se haluaa näyttäytyä maailman valtioiden joukossa.

Koko sotien jälkeisen ajan Suomi on pysytellyt neutraalina idän ja lännen välissä. Siitä on ollut merkittäviä myönteisiä seurauksia. Unohdetaanko ne nyt? Sitoutumatta kumpaankaan suuntaan maamme on voinut edistää maailmanrauhaa, mistä vuoden 1975 Ety-kokous ja siinä syntynyt ”Helsingin henki” on kaunis osoitus. Sotilaallisten leirien ulkopuolella Suomi on näkyvästi vastustanut ydinasevarustelua. Sellaista sotien vastavoimaa maailma kaipaa.

Kukaan ei tiedä, mitä kaikkea seuraa siitä, että liitymme Natoon, eikä mitä seuraa siitä, jos emme liity. Se kuitenkin tiedetään, että sotilasliittoon kuuluvana maamme ei voi jatkaa sitä rauhantyötä jota maailma kipeästi tarvitsee.

Kaj Nyman

Anneli Pääkkönen

Savonlinna

