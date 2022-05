Maaseudun Tulevaisuus toteaa kunta-alan työkiistan kärjistyvän, kun lakko sulkee koulut, päiväkodit ja kirjastot suurissa kaupungeissa.

”Samaan aikaan hoitajien etujärjestöt pohtivat joukkoirtisanoutumisia ja muita painostustoimia.”

”Erityisen hankala tilanne on Sdp:lle. Pääministeri Sanna Marin (sd) on aiemmin osoittanut ymmärrystä hoitajien toiveille, mutta viime kuukausina hän on pidättäytynyt ottamasta kantaa hoitajien palkkavaatimuksiin, vaikka Tehyä johtava puoluetoveri Millariiikka Rytkönen on sitä erityisesti kaivannut.”

”Venäjän sotapolitiikan aiheuttamat menolisäykset ovat jo tähän asti merkinneet miljardien lisävelkaa entisen päälle. Hoitajien ja muiden julkisten alojen palkankorotukset merkitsisivät helposti samanlaista lisämenoa.”

”Lisäksi hoitajien palkankorotukset leviäisivät helposti muillekin aloille. Sosiaalidemokraattiset teollisuusliitot eivät niele julkisen alan korotuksia, jotka ovat avointa sektoria suurempia. Jos näin käy, inflaatio voi meilläkin karata käsistä.”

”Hallitus tuskin eurooppalaisessa sotatilanteessa ja Nato-hakemusta jätettäessä julkisen alan pakkakiistaan kaatuu, mutta koville se joutuu.”

”Hoitajat eivät saa haluamiaan korotuksia, mutta jotain heille on tällä kertaa tarjottava. Samalla hallitus joutuu kovettamaan sydämensä opettajien ja vielä hoitajiakin heikommin palkattujen toiveille.”

Iltalehti kirjoittaa, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson asettui kannattamaan hoitajien ja opettajien vaatimia palkkaohjelmia.

”Vasemmistojohtajana Andersson ei yritä teeskennellä, etteikö hallitus olisi julkisen sektorin työmarkkinaneuvotteluissa osapuoli.”

”Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin on myös Suomen pääministeri. Hän ei luvannut vappupuheessaan lisää rahaa palkankorotuksiin.”

”Asemansa ja vastuunsa vanki. Sitä Marin epäilemättä on, mutta eduskuntavaaleissa työväenjohtajat eivät menesty puhumalla abstraktisti luottamuksesta.”

”Marin tietää, että Sdp on vaarassa hävitä eduskuntavaalit kokoomukselle. – – Marin ei halua polttaa siltoja kokoomukseen puhumalla veronkorotuksista. Senkään takia hän ei voi luvata rahaa julkisen sektorin palkkaohjelmaan.”

”Kun Marin ei lupaa avokätistä palkkaohjelmaa, hän raottaa ovea sinipunalle.”

”Kokoomuksen Petteri Orpon johtamassa hallituksessa Marinille olisi tarjolla valtiovarainministerin tai ulkoministerin salkku.”

”Vaalien voittaminen edellyttäisi Marinilta rohkeampaa politiikkaa.”