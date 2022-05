Taistelu kieliongelmien kanssa ja väärien annosten saaminen eivät kuulu miellyttävään ravintolailtaan.

Helsingissä on useita hyviä ruokaravintoloita, mutta niissä vierailu on muuttunut viime aikoina todella kiusalliseksi. Usein henkilökunta puhuu vain englantia eivätkä he ymmärrä, että englanti ei kuulu kaikkien kielipalettiin, etenkään iäkkäämpien asiakkaiden.

Esimerkiksi ystäväni ja itseni yhteinen kielipaletti on suomi, ruotsi, venäjä, viro ja saksa. Siis aika laaja, mutta englanti ei sisälly siihen.

Taistelu kieliongelmien kanssa ja väärien annosten saaminen eivät kuulu miellyttävään ravintolailtaan. Vältämmekin niitä paikkoja, joissa palvelua ei saa edes kahdella Suomen virallisella kielellä. Venäjän, viron ja saksankin puhujia on maassamme paljon.

Uskon, että kaltaisiamme on paljon ja että englanninkielisten ravintoloiden myynnistä on tämän ison joukon osuus pois. Se ei liene hyvää liiketoimintaa.

Olli Jokinen

Helsinki

