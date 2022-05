Päiväkotien ulkotilojen suunnittelussa huomioidaan auringon ja varjoisuuden vaihtelu.

Nimimerkki Huolestunut äiti esitti kirjoituksessaan (HS Mielipide 24.4.) huolensa koskien pienten lasten suojaamista auringolta Helsingin päiväkodeissa.

Päiväkodeissa lasten auringolta suojaamiseen on käytössä monia keinoja. Huoltajia on ohjeistettu suojaamaan lapsensa aurinkovoiteella jo ennen päiväkotiin tuloa sen vuoksi, että aurinkovoiteen pitää imeytyä kunnolla, jotta se antaa tarvittavan suojan. Ennen iltapäivän ulkoilua lapsia autetaan aurinkovoiteen levittämisessä. Vanhempia on pyydetty myös varustamaan lapset väljillä pitkähihaisilla- ja lahkeisilla suojaavilla vaatteilla, päähineillä ja vesipullolla.

Päiväkotien ulkotilojen suunnittelussa huomioidaan auringon ja varjoisuuden vaihtelu. Pihalle tai rakennuksen yhteyteen toteutetaan katoksia, jotka tekevät ulkoilusta miellyttävää auringonpaahteessa ja sadesäällä. Pihoilla oleva puusto muodostaa auringonsuojaa, ja myös rakennukset antavat varjopaikkoja.

Viime vuosina uusien päiväkotien pihasuunnittelussa on kiinnitetty enemmän huomiota siihen, että pihoilla on varjopaikkoja. Myös vanhojen päiväkotien pihoille on lisätty ja tullaan lisäämään kiinteitä aurinkovarjoja ja esimerkiksi hiekkalaatikoita, joiden yhteydessä on katokset. Aurinkoisina kesäpäivinä voi käytössä olla myös väliaikaisia katoksia ja aurinkosuojia.

Katokset aurinkosuojana toimivat osassa piha-aluetta, mutta lapset ovat liikkuvaisia ja useat pihat ovat laajoja monipuoliseen leikkiin ja liikuntaan innostavia. Päiväkodeissa onkin aurinkoisten ja lämpimien päivien osalta ohjeistettu välttämään auringossa ulkoilua keskipäivän aikaan ja ulkoiltaessa hakemaan varjopaikkoja.

Ulla Lehtonen

vs. Helsingin varhaiskasvatusjohtaja

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin kaupunki

