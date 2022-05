Kesäterassina tori oli parhaimmillaan, mutta kaupunkitorien talvikäytöstä olisi meillä opittavaa vaikkapa Tukholmasta ja Oslosta.

Vaikka pääsiäisen näyttävä Ukraina-mielenosoitus toi kansalaiset jälleen Senaatintorille, on Suomen päätori viettänyt viimeiset kaksi vuotta hiljaiseloa. Se on joutunut 2000-luvulla luovuttamaan rooliaan pääkaupungin tärkeimpänä tapahtumatorina muille kaupunkitiloille.

Joulumarkkinat ja uudenvuoden vastaanotto tapahtuvat nykyään muualla, akateemisia ja kulttuuritapahtumia pidetään eri puolilla kantakaupunkia ja jopa poliittiset mielenosoitukset ovat siirtyneet osittain muille julkisille paikoille, kuten eduskunnan läheisyyteen Kamppiin ja Kansalaistorille. Sotilasparaateja ei torilla ole pidetty aikoihin.

Perusasiat kuitenkin pysyvät: Senaatintori on Helsingin sydän ja Suomen valtiollisuuden urbaani symboli, joka on syytä pitää elävänä jo matkailunkin kannalta. Kesäterassi pari vuotta sitten oli onnistunut ja veti laajasti ihmisiä puoleensa. Helsingin Juhlaviikkojen tilaisuudet ja maakuntien esittäytymiset ovat osoittaneet torin vetovoiman ja toimivuuden suurten tapahtumien kannalta.

Koronapandemian aikana Senaatintori on ollut vähällä käytöllä, ymmärrettävästi. Torin yleisilme on tätä kirjoittaessa hieman nuupahtanut ja ankea. Ulrika Elenoran kirkon muistopaikkaa ja -medaljonkia on vaikea erottaa torilla. Alueen tämänhetkisen ”puolikuntoisuuden” on aiheuttanut suuri valaistusremontti, joka näyttää valmistuvan tuskastuttavan hitaasti ja pitää torin yleisilmeen epäsiistinä. Torin siisteyteen tulisi kiinnittää erityistä huolta. Se on useiden matkailijoiden ja luokkaretkeläisten tärkein näyteikkuna Helsinkiin.

Nyt sopii kysyä Senaatintorin käytön sujuvoittamisen perään. Senaatintorille on palautettava sen asema kaupungin ykköstorina, keskeisenä tapahtumantilana ja viihtyisänä, houkuttelevana urbaanina keitaana – kaikkina vuodenaikoina.

Kesäterassina tori oli parhaimmillaan, mutta kaupunkitorien talvikäytöstä olisi meillä opittavaa vaikkapa Tukholmasta ja Oslosta. Klassisen musiikin ja kuorojen ilmaisiin yleisötapahtumiin tori olisi oivallinen. Torin laidalla on monia potentiaalisia yhteistyötahoja ja kaupunki voisi omalla lupapolitiikallaan helpottaa torin käytön sujuvoittamista.

Hyviä ideoita voivat antaa kokeneet torin käyttäjät, kuten Helsingin yliopisto ja ylioppilasjärjestöt, Kaupunginmuseo, kivijalkayrittäjät, Kruununhaan asukasyhdistys ja Tuomiokirkkoseurakunta sekä valtioneuvoston kanslia. Senaatintori ansaitsee kunnianpalautuksen.

Laura Kolbe

Euroopan historian professori

Helsingin yliopisto

