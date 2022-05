Koemme valtavaa työkuormaa ja olemme huolissamme jaksamisestamme sekä ennen kaikkea vantaalaisten lasten turvallisuudesta.

Kunta-alan lakko alkoi tiistaina. Lakkoon liittyvien teemojen lisäksi haluamme nostaa esiin työssämme vallitsevia epäkohtia, sillä emme voi enää vaieta vantaalaisten lasten kustannuksella.

Koemme valtavaa työkuormaa ja olemme huolissamme jaksamisestamme sekä ennen kaikkea vantaalaisten lasten turvallisuudesta. Lastensuojelun asiakasmitoitus ei edelleenkään toteudu kaikilta osin. Asiakkuuteemme pääsyä jonottaa tällä hetkellä noin 170 lasta. Heillä ei työntekijäpulan vuoksi ole kuukausiin ollut lain edellyttämää vastuusosiaalityöntekijää.

Pako alalta on yltynyt. Toimipisteestämme on syksyn 2021 jälkeen lähtenyt useita työntekijöitä, ja uupumuksesta johtuvia sairauspoissaoloja on paljon. Huhtikuussa 2022 sosiaalityöntekijöiden vakansseja on tietojemme mukaan ollut auki kahdeksan, minkä lisäksi puuttuu yksi johtava sosiaalityöntekijä. Jos vakanssit olisivat täynnä, ei jonoakaan olisi.

Lastensuojeluun jonottavien lasten näkökulmasta tilanne on äärimmäisen vaarallinen ja työmme laatu kärsii kuormittavan työtilanteemme johdosta. Lasten etu sekä oikeudet suojeluun ja huolenpitoon tulisi turvata.

Olemme jo pitkään tiedottaneet tilanteestamme kaupungin johtoa, kaupunginvaltuustoa ja aluehallintovirastoa. Se on ollut tuloksetonta. Olemme pettyneitä siihen, että lastensuojelun nykytilasta ei keskustella avoimesti eikä työoloihimme kiinnitetä riittävää huomiota.

Itä-Vantaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijät ja erityissosiaaliohjaajat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

