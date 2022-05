Julkisen terveydenhuollon vahvistaminen onnistuu vain takaamalla sairaanhoitajille inhimilliset työolot ja motivoiva palkkaus.

Koronaviruspandemia on nyt onneksi suvantovaiheessa. Virus ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään. Ajan oloon heikkenevä väestön immuniteetti, uudet variantit ja lisääntyvistä ihmiskontakteista villiintyvät muut hengitystievirukset takaavat sen, että teho-osastot alkavat taas loppuvuodesta täyttyä.

Viimeisimmän koronavirusaallon aikana yhteiskunta suljettiin terveydenhuollon kantokyvyn suojelemisen vuoksi. Terveydenhuollon kantokyvyn rajoittavin tekijä on meillä tehohoidon kapasiteetti. Suomessa taas tehohoidon kapasiteettia rajaa puute henkilökunnasta eli sairaanhoitajista. Sairaaloissa on huoneita, teholääkäreiksi taipuvia lääkäreitä ja hengityskoneita, mutta tehosairaanhoitajista on pulaa. Ja ilman sairaanhoitajia ei ole tehohoitoa.

Sairaanhoitajien lakon epäonnistumisen vuoksi monen hoitajan motivaatio jatkaa alallaan tuntuu olevan vielä tavallista enemmän koetuksella. Syksyllä meillä on näillä näkymin paljon vähemmän tehohoitoa osaavia sairaanhoitajia töissä kuin vielä nyt. Tämä johtaa siihen, että loppuvuodesta terveydenhuollon kantokyky ylittyy teho-osastojen täyttyessä, ja poliitikot joutuvat päättämään yhteiskunnan sulkutilan palautuksesta. Tämä tulee maksamaan hurjasti enemmän kuin sairaanhoitajien pyytämät palkankorotukset.

Nyt olisi aika suurentaa tehohoidon kapasiteettia ja vahvistaa suomalaista julkista terveydenhuoltoa tulevaa varten. Se ei onnistu millään muulla tavalla kuin takaamalla sairaanhoitajille inhimilliset työolot ja motivoiva palkkaus.

Iikka Järvinen

erikoistuva lääkäri, Hus

