Liikennevirrat muuttuvat merkittävästi, ja päävastuun kantavat rautatiet.

Ukrainan sodan takia liikenne Venäjälle on katkennut arvaamattomaksi ajaksi. Junat eivät kulje, eivätkä laivat liikennöi Saimaan kanavalla. Vaikka naapuri ei kanavan vuokrasopimusta katkaisisikaan, varustamot eivät voi ottaa riskiä laivojensa jumittumisesta sisävesille.

Liikennevirrat tulevat muuttumaan merkittävästi. On ehditty ehdottaa korvaavan kanavan rakentamista omalle maaperälle. Vaikka se osoittautuisi taloudellisesti järkeväksi, toteutuminen olisi vuosien päässä. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii maantieliikenteen välttämistä, joten päävastuun kantavat rautatiet. Investoinnit olisi kohdennettava sinne.

Luumäen ja Imatran välistä ratayhteyttä ollaan kunnostamassa. Säästösyistä karsittiin kaksoisraide melkein koko matkalta. Se pitäisi palauttaa hankkeeseen. Savonlinnan ja Huutokosken väli kunnostettiin äskettäin, mutta syväväylän rakentamisen yhteydessä rautatiesilta purettiin. Siksi Pieksämäen suunnasta ei pääse junalla Etelä-Karjalan suuntaan. Uusi silta korjaisi puutteen.

Itäradan kohdalla tilanne on päinvastainen. Valitun linjauksen pääasiallinen tarkoitus on ollut Venäjän-yhteyden turvaaminen Kouvolan kautta. Nyt tällä ei ole merkitystä. Ainoa nettohyöty on 10–15 minuuttia nopeutunut yhteys Helsinkiin kahden miljardin euron hinnalla. Olisi paljon tehokkaampaa kohdistaa tämä Itä-Suomen muulle rataverkolle. Oikoratojen linjausta voi pohtia myöhemmin Venäjän tilanteen selkiinnyttyä.

Juha P. Korhonen

liikenne- ja aikataulusuunnittelija

Mikkeli

