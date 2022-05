Työterveyshuollossa ydin ei ole ainoastaan sairaanhoito, vaan parhaat tulokset saavutetaan moniammatillisen tiimin avulla.

Keskustelu työterveyshuollon asemasta osana suomalaista terveydenhoitojärjestelmää näyttää edelleen pyörivän vain sairaanhoidon ympärillä. Tämä on valitettavan kapea ja tarpeettoman kärjistävä lähestyminen työterveyshuollon tärkeyden arvioinnissa.

Keskustelusta unohtuvat usein ne hyvät tulokset, joita työterveyshuollon avulla on suomalaisessa yhteiskunnassa saavutettu viime vuosikymmenien aikana. Vielä 1990-luvun lopulla suomalaisten keskimääräinen eläköitymisikä oli noin 58 vuotta. Viime vuonna se oli hieman yli 62 vuotta. Tähän toki ovat vaikuttaneet monenlaiset erilaiset toimenpiteet työelämässä, mutta varmasti työterveyshuollolla on tässä tärkeä rooli.

Työterveyshuollon tarjoaman sairaanhoidon eriarvostavaa asemaa arvostellaan helposti. Työterveyshuollossa ydin ei ole ainoastaan sairaanhoito, vaan parhaat tulokset saavutetaan moniammatillisen tiimin avulla. Tähän tiimiin kuuluu työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti sekä työpsykologi. Hyvin toimivassa työterveyshuollossa he tekevät tiivistä yhteistyötä työpaikkojen ja työntekijöiden kanssa ennakoivasti ja suunnitelmallisesti. Näin saavutetaan parhaat tulokset siinä, että työterveyshuolto toteuttaa ammatillista perusajatustaan tukea työyhteisöissä työntekijöitä ja työyhteisöjä jaksamaan työssä ja onnistumaan saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Työterveyspainotteisen sairaanhoidon rooli osana tätä palvelua on tärkeätä siksi, että siinä lähestymiskulma on aina yksilön terveys suhteessa hänen työhönsä. Työterveyslääkäri tuntee työntekijän työt ja työolot ja osaa siksi arvioida parhaiten onko työkyky sellainen, että työntekijä kykenee terveellisesti ja turvallisesti suoriutumaan tehtävistään. Tällaista arviota ei pysty tekemään lääkäri, jolla ei ole riittävää ymmärrystä siitä, minkälaisia työn vaatimuksia työntekijällä on. Moniammatillisesti toteutettu työterveyshuolto on suomalainen terveysinnovaatio, jota kannattaa vaali ja kehittää.

Kimmo Karvonen

kauppatieteiden maisteri, eMBA

Helsinki

