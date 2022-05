Keskivertokansalainen ei välttämättä nykyisellään tarvitse keskuspankin digitaalista rahaa mihinkään.

Käteisen rahan käyttö on vähentynyt, ja koronaviruspandemia on entisestään kiihdyttänyt kuluttajien siirtymää kohti kortti-, verkko- ja mobiilimaksamista. Tämä on saanut keskuspankit huolestumaan, sillä käteinen raha on tavallisen ihmisen ainoa tapa pitää hallussa keskuspankkirahaa eli keskuspankin nimellisarvoltaan takaamaa rahaa.

Mahdollisuus muuttaa pankkitalletukset keskuspankkirahaksi voidaan nähdä osana rahajärjestelmän uskottavuutta. Keskuspankit ovatkin alkaneet suunnitella keskuspankin digirahan käytön laajentamista, sillä tähän saakka digitaalinen keskuspankkiraha on ollut vain pankkien käytössä.

Keskuspankkien digiraha on jo kaikkien saatavilla muutamassa Karibian maassa ja koevaiheessa esimerkiksi Kiinassa. Ruotsissa keskuspankin digitaalinen raha, e-kruunu, on pilottivaiheessa. Euroalueella asiaa vasta selvitetään, mutta päätöksiä tehdään jo ensi vuonna.

Ruotsin hanke on esimerkki siitä, millainen keskuspankin digitaalinen raha voisi olla. Ruotsin suunnitelmassa kansalaiset voivat tulevaisuudessa avata digitaalisen lompakon, johon e-kruunut voidaan siirtää samaan tapaan kuin nostaisi käteistä. Näitä digilompakoita voivat tarjota pankit mutta myös muut palveluntarjoajat.

E-kruunuja on tarkoitus käyttää erilaisilla sovelluksilla tai korteilla. Käyttö ei todennäköisesti eroaisi nykyisistä kortti- tai mobiilimaksuista mitenkään. Ero olisi ennen kaikkea periaatteellinen. Digitaalinen keskuspankkiraha olisi nimellisarvoltaan aina keskuspankin takaama.

Keskivertokansalainen ei kuitenkaan välttämättä nykyisellään tarvitse keskuspankin digirahaa mihinkään. Asiakkaan näkökulmasta maksaminen sujuu korteilla, kännykällä tai verkossa sujuvasti ja turvallisesti. Käteisen rooli rahajärjestelmän uskottavuuden luojana näyttää jo nyt pieneltä. Lisäksi mahdollisuus talletusten muuttamiseksi käteiseksi voidaan säilyttää, vaikka käteistä käytettäisiin maksutapahtumissa vain harvoin.

” Ero olisi ennen kaikkea periaatteellinen.

Keskuspankin näkökulmasta sen kaikkien käyttöön tarjoamalle digirahalle on selvät perusteet. Mahdollisuus muuttaa pankkitalletukset tarvittaessa keskuspankkirahaksi nähdään tärkeänä, jotta luottamus rahajärjestelmään säilyy. Laajemmassa kuvassa halutaan estää raha- ja maksujärjestelmän liukuminen yhä selvemmin yksityiselle sektorille ja säilyttää rahapolitiikan vaikutusmahdollisuudet.

Digitaalinen keskuspankkiraha voi muuttaa rahoitusjärjestelmää merkittävästi. Esimerkiksi pankkien varainhankinnan kustannukset voivat nousta, mikä taas näkyisi korkeampina lainakorkoina. Toisaalta myös talletuspaot koko pankkijärjestelmästä tulisivat mahdollisiksi ja nopeiksi toteuttaa. Kyse ei ole siis vain keskuspankin puuhaamasta uudesta maksuvälineestä vaan periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. Ruotsin keskuspankki toteaa varsin osuvasti, että laajaan käyttöön tarkoitetun digitaalisen keskuspankkirahan luominen vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja vaatii näin poliittisen päätöksen.

Digitaalisen keskuspankkirahan vaikutukset määräytyvät hankkeen toteutuksen mukaan. Suomessa keskustelua olisi syytä käydä laajemminkin kuin alan asiantuntijoiden keskuudessa. Avoimia kysymyksiä on runsaasti: Millainen ekosysteemi digitaalisen rahan ympärille kehittyy? Onko digiraha käteiseen verrattavasti korotonta ja saako sitä rajattomasti? Siinä vaiheessa, kun euroalueen suunnitelmat omasta digitaalisesta keskuspankkirahasta alkavat olla valmiit, keskustelu on jo myöhässä.

Digitaalista keskuspankkirahaa tarvitaan ennen kaikkea julkisen sektorin aseman säilyttämiseksi rahoitusmarkkinoilla myös tulevaisuudessa. Tämä tavoite voidaan saavuttaa, vaikka digitaalinen keskuspankkiraha ei tulisi kotitalouksien ja yritysten käyttöön. Sen merkitys tavallisen ihmisen maksuvälineenä näyttää vähäiseltä. Rahoitusmarkkinoiden toiminta voisi kuitenkin muuttua rajusti – vaikuttaisihan muutos mahdollisesti niin pankkien talletusvarainhankintaan kuin rahapolitiikan välittymiseenkin.

Reijo Heiskanen ja Tomi Kortela

Heiskanen on pääekonomisti ja Kortela senioriekonomisti OP-ryhmässä.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.