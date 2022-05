Peliyhteisö on ollut ekstaasissa, kun uutinen rakastetun pelisarjan jatkosta tuli julki.

”Nimeni on Guybrush Threepwood ja haluan merirosvoksi!”

Näillä sanoilla alkaa The Secret of Monkey Island (1990), yksi historian rakastetuimmista peleistä. Siinä nimihahmo Guybrush seikkailee ja ratkoo pulmia fiktiivisillä Karibian saarilla.

Peli mullisti tyylin, jolla seikkailupelejä tehtiin. Äkkikuolemia ei ollut, ratkaisut olivat hauskoja ja oivaltavia. Jatko-osasta tuli ykköstäkin suositumpi ja pelien luojasta Ron Gilbertistä puolijumala.

Jatko-osia on myöhemmin tehty lisää, mutta Gilbert ei ollut enää niissä mukana.

Huhtikuussa pelimaailmaa järisytti uutinen, joka on jäänyt meillä Hesarissakin kertomatta: Monkey Islandit saavat jatkoa, vielä tänä vuonna.

Erityisesti kaksi asiaa sai peliyhteisön ilosta sekaisin. Return to Monkey Island jatkaa siitä, mihin kaksi ensimmäistä peliä tarinan jättivät. Ja puikoissa on jälleen Gilbert.

Mutta miksi alkuperäiset Monkey Islandit olivat niin mahtavia, että niitä muistellaan ja pelataan yhä? Mitä Gilbert teki oikein?

Yhden vastauksen antaa Youtubesta löytyvä The Making of Monkey Island (2020). Fanidokumentti julkaistiin ensimmäisen pelin 30-vuotisjuhlan kunniaksi. Siihen on haastateltu Monkey Islandit julkaisseen Lucasartsin entisiä työntekijöitä.

Lucasarts oli alun perin Lucasfilm Games. Vuonna 1982 perustettu firma oli Tähtien sota -saagan luoneen George Lucasin mediaimperiumin pieni alajaosto.

” Tulospaineita ei ollut käytännössä lainkaan.

Toimitilat sijaitsivat Lucasin valtavilla tiluksilla eli Skywalker Ranchilla Kaliforniassa. Lounasta nautittiin viktoriaanisessa kartanossa, ruokailun päätteeksi tehtiin usein kävelylenkki.

Vapautta oli paljon eikä tulospaineita käytännössä lainkaan. Tiimin vetäjä Gilbert kävi silloin tällöin pistäytymässä ja kertoi, mitä kaivattiin. Yhteisideointisessiot olivat yleisiä.

Yrityksessä vallitsi kulttuuri, jossa omia peli-ideoita raapustettiin lyhyesti paperille ja paperia kierrätettiin kollegalta toiselle, pyydettiin palautetta ja keskusteltiin siitä. Tällaisesta lappusesta myös Monkey Island lähti liikkeelle.

Pelisuunnittelija Dave Grossman kiteyttää dokumentissa näin:

”En tajunnut, miten paljon meillä oli vapautta ennen kuin myöhemmin, kun olin ollut muissa töissä.”

