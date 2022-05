Koronapandemian takia myös päihdehoidossa on runsaasti hoitovelkaa palvelujen kiinniolon ja hoitojaksojen lykkääntymisen takia.

Huumeiden käyttö ja siitä aiheutuvat lieveilmiöt ovat kasvava ongelma. Asian vakavuudesta huolimatta huomio kiinnittyy lähinnä vain yksittäisten aineiden sallimiseen tai kieltämiseen, ankariin tuomioihin tai päihteidenkäytön lieveilmiöiden siivoamiseen pois katukuvasta.

Koronapandemian takia myös päihdehoidossa on runsaasti hoitovelkaa palvelujen kiinniolon ja hoitojaksojen lykkääntymisen takia. Samaan aikaan jätevesitutkimusten mukaan huumausaineiden käyttö kasvoi monissa kaupungeissa, eikä poikkeusoloilla ollut juurikaan vaikutusta huumausaineiden saatavuuteen.

Suurimpaan osaan huumausaineiden aiheuttamista ongelmista on yksi selkeä ratkaisu. Se on riittävä, oikea-aikainen ja laadukas hoito, joka ottaa huomioon potilaan yksilöllisen tilanteen, erilaiset elämänhallinnan ongelmat sekä riittävän tuen hoidosta pääsyn jälkeen. Tällä hetkellä kuitenkin päihdeongelmainen voi joutua odottamaan hoitopaikkaa kuukausia. Lisäksi hoitoon pääsyn kriteerit ja hoitojonot vaihtelevat paikkakunnittain. Pahimmillaan lähetteen saamiseksi vaaditaan jopa viikon päihteettömyys, jossa on vaikea onnistua, kun elämänhallinnassa on haasteita.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi päihdehoitoon tulee saada hoitotakuu yhtä lailla kuin muuhunkin sairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on määriteltävä päihdehuollon moniammatilliset hoitopolut, joiden avulla tarvittavien palveluiden piiriin on mahdollista päästä hoidontarpeen arvioinnin jälkeen alle kuukauden kuluessa ja ilman kohtuuttomia vaatimuksia päihteettömyydestä.

Lisäksi potilaan määräämisen tahdonvastaiseen hoitoon tulisi olla helpompaa, jos se katsotaan hoidontarpeen arvioinnissa parhaaksi vaihtoehdoksi. Samoin päihdesairaus ei saa olla este siihen liittyvien tai jopa siihen altistavien mielenterveysongelmien hoitamiselle.

Pihla Keto-Huovinen

kansanedustaja (kok)

hallituksen jäsen

Mirka Vainikka

toiminnanjohtaja

Irti Huumeista ry

