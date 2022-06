Lain voimassaoloaikana ei ole nostettu yhtään ryhmäkannetta, mutta soveltamisalaltaan laajalle ryhmäkanteelle olisi ollut tarvetta.

Ryhmäkanteella tarkoitetaan tuomioistuimessa nostettavaa kannetta, jonka yksi henkilö nostaa kaikkien ryhmän jäsenten puolesta ilman näiden nimenomaista valtuutusta, mutta johon annettu tuomio tulee silti ryhmän kaikkien jäsenten hyväksi. Ryhmäkanteella tarkoitetaan yleensä sellaista kannetta, joka mahdollistaa myös vahingonkorvauksen vaatimisen ryhmän jäsenille näiden kärsimän vahingon vuoksi.

Pohjoismaihin vahingonkorvauksen mahdollistava ryhmäkanne tuli vuosituhannen alussa. Ruotsin ryhmäkannelaki tuli voimaan vuoden 2003 alussa, ja muut Pohjoismaat seurasivat melko pian perässä. Suomessa laki hyväksyttiin vuonna 2007 pitkän poliittisen väännön jälkeen.

Pohjoismaissa ryhmäkanteet eroavat toisistaan siinä, kuka voi saattaa ryhmäkanteen vireille. Kun muissa Pohjoismaissa kanteen vireillepanija voi olla kuka tahansa yksityinen henkilö, järjestö tai viranomainen, Suomessa vireillepano-oikeus annettiin vain kuluttaja-asiamiehelle kuluttajansuojaan liittyvissä korvausasioissa.

Suppeampi soveltamisala näkyy selvästi myös käytännössä. Kun muissa Pohjoismaissa kanteita on nostettu keskimäärin yksi tai kaksi vuodessa, Suomessa niitä ei ole kuluneiden 15 vuoden aikana nostettu toistaiseksi yhtään.

Tarvetta soveltamisalaltaan laajalle ryhmäkanteelle olisi kyllä Suomessakin ollut. Esimerkiksi niin sanotussa Suuri savotta -oikeudenkäynnissä, jossa sadat metsänomistajat vaativat vahingonkorvauksia isoilta metsäyhtiöiltä kilpailuoikeudellisen hintakartellin aiheuttamien taloudellisten vahinkojen vuoksi, asiaa käsiteltiin kunkin yksittäisen metsänomistajan kanteen perusteella. Kantajien haastehakemukset täyttivät Helsingin käräjäoikeudessa kymmeniä hyllymetrejä. Lisäksi yhteenlasketut oikeudenkäyntikulut nousivat jo pelkästään käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen yli yhdeksään miljoonaan euroon. Mikäli ryhmäkannelaki olisi jo tuolloin ollut nyky-yhteiskunnan vaatimalla tasolla, olisi koko jutusta selvitty yhdellä kanteella ja huomattavasti pienemmillä oikeudenkäyntikustannuksilla.

Euroopan unioni hyväksyi edustajakannedirektiivin marraskuussa 2020. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa jäsenmaissa voisi nostaa kuluttaja-asioissa sellaisen ryhmäkanteen, johon sisältyisi myös oikeus vaatia vahingonkorvausta.

Suomessa julkaistiin direktiivin perusteella helmikuussa 2022 työryhmämietintö, joka sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi ryhmäkannelain uudistamisesta. Valitettavasti työryhmää asetettaessa ei ymmärretty, että nyt olisi samalla oiva tilaisuus saattaa nykyinen ryhmäkannelaki pohjoismaiselle tasolle. Nykyisen ryhmäkannelain suppeasta soveltamisalasta johtuvat ongelmat kun ovat jo pitkään olleet kaikkien tiedossa.

Ainoa mietinnössä esitetty laajennus on kuluttajajärjestöille annettu kanneoikeus. Tällä uudistuksella ei ole käytännön merkitystä, sillä Suomessa on vain yksi kuluttajajärjestö, ja senkin toiminta on pitkälti valtion taloudellisen avun varassa. Se ei mitenkään voi ottaa kantaakseen ryhmäkanteesta mahdollisesti koituvia satojentuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluja. Kuluttajajärjestöillä on sitä paitsi ollut jo vuodesta 1978 lähtien toissijainen kanneoikeus markkinaoikeudessa markkinoinnin ja sopimusehtojen valvontaan liittyvissä asioissa. Yhtään kannetta ei ole tähän mennessä nostettu.

Olisi jo aika päivittää alun perin aivan liian suppea-alaiseksi jätetty ryhmäkannelaki. Tilanteita, joissa laajalla ryhmällä kansalaisia on oikeudellisesti identtinen riita-asia samaa toimijaa vastaan, on jatkossa yhä enemmän.

Ryhmäkanteiden vähäinen määrä muissa Pohjoismaissa osoittaa, että pelotteluun ryhmäkanteiden täyttämistä tuomioistuimista ei ole aihetta. Erityisesti suuret oikeudenkäyntikulut ja vastapuolen kulujen korvausvelvollisuus ovat pitäneet ja pitävät jatkossakin siitä tehokkaasti huolta. Siksi ryhmäkanteiden soveltamisalan laajentamisen lisäksi myös kanteiden rahoitukseen tulisi kiinnittää uudistuksen yhteydessä riittävästi huomiota.

Klaus Viitanen

Kirjoittaja on kauppaoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Kirjoittaja on kauppaoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.