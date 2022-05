Presidentti Theodore Rooseveltin ulkopolitiikka nojasi yllättävään lähteeseen, länsiafrikkalaiseen sananlaskuun.

Suomessa on puhuttu viime viikot lähinnä Natosta ja sodasta. Keskustelut sorisevat aamiaispöydissä, työpaikoilla, eduskunnassa, kapakoissa ja tv-studioissa. Juupas, eipäs, en osaa sanoa. Juupas on voitolla.

Tutkijat ja asiantuntijat ovat yrittäneet tuoda keskusteluun myös kansainvälisen politiikan teorioita. Kuten liberalismia, realismia ja konstruktivismia.

Eräs yksinkertainen oppi on jäänyt sivuun keskustelusta: Theodore Rooseveltin ”ison kepin ideologia” (Big Stick ideology).

Perjantaina 6. syyskuuta 1901 työtön tehdastyöläinen Leon Czolgosz ampui Yhdysvaltain presidenttiä William McKinleytä Buffalossa vatsaan. Presidentti kuoli noin viikkoa myöhemmin.

Presidentiksi nousi varapresidentti Theodore ”Teddy” Roosevelt, 42-vuotias entinen New Yorkin kuvernööri ja sotasankari, joka oli johtanut vapaaehtoista ratsuväen rykmenttiä Yhdysvaltain ja Espanjan välisessä sodassa Kuubassa.

Rooseveltin ulkopolitiikka nojasi yllättävään lähteeseen, länsiafrikkalaiseen sananlaskuun. Roosevelt siteerasi sananlaskua puheessaan vähän ennen presidentti McKinleyn murhaa syyskuussa 1901: ”Speak softly and carry a big stick; you will go far.”

Vapaasti suomennettuna: Älä räyhää, ja kanna kunnon kepakkoa – pääset pitkälle.

Rooseveltin ison kepin ideologia nojasi viiteen periaatteeseen: 1. Kokoa riittävän vahvat asevoimat. 1900-luvun alussa tämä tarkoitti erityisesti laivastoa. 2. Kohtele muita kansakuntia oikeudenmukaisesti. 3. Älä koskaan bluffaa. 4. Iske vain silloin, jos olet valmis iskemään kunnolla. 5. Anna vihollisesi säilyttää kasvonsa tappion hetkellä.

Teddy Roosevelt joutui soveltamaan oppiaan myös käytännössä muun muassa Panaman kanavaa koskevassa kiistassa. Yhdysvalloille kanavan rakentaminen oli tärkeä hanke. Panama kuului Kolumbialle, joten Yhdysvallat tuki alueen itsenäisyyttä ajaneita vallankumouksellisia ja yritti lahjoa kolumbialaisia sotilaita.

Maailma kuohui 1900-luvun alussa. Venäjä kävi sotaa Japania vastaan. Rauha solmittiin syyskuussa 1905. Neuvotteluja veti presidentti Roosevelt, jolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1906.

Vuonna 1907 rauhanmies Roosevelt lähetti Yhdysvaltain kuudentoista taistelualuksen laivaston maailmankiertueelle. Laivat lipuivat rauhanomaisesti satamiin. Jättiläiskepakkoa oli vilautettu.

Kirjoittaja on HS:n toimittaja.