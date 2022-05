Ala ei kestä enempää kustannuksia, sääntelyä tai verotusta.

Edellinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) kirjoitti (HS Mielipide 28.4.) osuvasti ruoan hinnasta sekä elintarvikealan kohtaamista kasvaneista haasteista ja vaatimuksista. Pandemian ja sodan värittämänä aikana Lepän sanat siitä, että ruoka ei ole itsestäänselvyys eikä se synny itsestään, resonoivat elintarvikealalla vahvasti.

Vaikka haasteita on ollut ennenkin, pandemian ja sodan vuoksi ruoka-ala on joutunut ennennäkemättömien ponnistusten eteen. Ruokahuollon toimivuutta ja kannattavuutta on koeteltu, ja ala on joutunut joustamaan ja sopeutumaan. Olosuhteet huomioiden kriiseistä on selviydytty toistaiseksi hyvin.

Ruoan matka alkutuotannosta ruokapöytään kattaa monta toimijaa, joista jokaisella on oma roolinsa kotimaisen ruoan saannin turvaamisessa. Ruokaturva on yksi huoltovarmuutemme keskeisimpiä kulmakiviä yhdessä energiaomavaraisuuden kanssa. Esimerkiksi kaasun riittävyys on elinehto elintarviketeollisuudelle. Vihreässä siirtymässä tulee huomioida tosiasiat, kuten lisäinvestointitarpeet, pitkät lupaprosessit, sääntely ja energiaomavaraisuus.

Tämän hetken kriittisessä tilanteessa on huolehdittava ruoka-alan jatkuvuudesta. Ala ei kestä enempää kustannuksia, sääntelyä tai verotusta. Ruokaketjussa riskien on myös jakauduttava tasaisesti. On elintärkeää, että kotimaisen ruoan asema turvataan eivätkä elinkelpoiset yritykset kaadu.

Elintarvikealan hyödyt maallemme ovat kiistattomat. Koko ruokaketju työllistää Suomessa välillisesti jopa 340 000 henkilöä. Arvostettu ja elinvoimainen ruoka-ala luo myös innovaatioita ja edistynyttä tuotekehitystä. Kiitos lautasellisesta kotimaista ruokaa kuuluu kaikille niille, jotka ovat varmistamassa kotimaassa tuotettua, puhdasta ja kansainvälisesti huippulaatuista ruokaa.

Toivotamme ruoka-alasta vastaavan uuden ministerin Antti Kurvisen (kesk) tervetulleeksi ministeri Lepän saappaisiin. Toimiva kotimainen ruoantuotanto on turvallisuuspolitiikkamme kovaa ydintä.

Mikko Käkelä

toimitusjohtaja, Elintarviketeollisuusliitto

