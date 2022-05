Aseet laskemalla säätyisi elämää, mutta se ei ehkä olisi elämisen arvoista.

Saksassa on hiljattain julkaistu kaksi avointa kirjettä, joissa älymystön edustajat vaativat Ukrainalle annettavan aseavun lopettamista. Allekirjoittaneissa on toimittajia, poliitikkoja, taiteilijoita, kirjailijoita ja tutkijoita, ja kirjeet on osoitettu liittokansleri Olaf Scholzille.

Vetoomusten tekijät eivät ole Venäjän hyökkäyksen puolella vaan ajavat rauhan asiaa. He haluavat suojella elämää ja torjua maailmansodan uhkaa. Rauhaan ei vain pitäisi pyrkiä voittamalla vastustaja vaan lopettamalla sotiminen.

Yhden kirjeen mukaan Kiovan, Harkovan ja Odessan pitäisi julistautua ”kaupungeiksi, joita ei puolusteta”.

Kirjeiden mukaan aseapu pitkittää sotaa ja vain lisää ukrainalaisten kärsimyksiä. Sodan jatkuessa seurauksena on vain enemmän tuhottuja kaupunkeja ja lisää ukrainalaisia kuolonuhreja.

”Niin katkeraa kuin onkin perääntyä kansainvälistä lakia rikkovan väkivallan edessä, se on kuitenkin inhimillisin ja realistisin vaihtoehto”, ryhmä kirjoittaa Berliner Zeitungin mukaan.

Toinen älymystöjoukko huomauttaa, että moraalista vastuuta uusista ukrainalaisista siviiliuhreista ei voi jättää vain Ukrainan omien päättäjien harteille. Toisin sanoen vastuussa ovat nekin maat, jotka tukevat sodan jatkamista.

Kirjeet ovat ajankohtaisia muunnelmia Jeesuksen kehotuksesta kääntää lyöjälle toinenkin poski. Kun hyökkäyksen kohde ei taistele vastaan, vältetään tuhoisa väkivallan kierre.

Pasifismissaan vaativan argumentin ääreen sopii pysähtyä kaikkien, joita kiinnostaa elämän suojelu. Jokainen kesken elämän koittava kuolema on yhdenlainen maailmanloppu. Jo nyt sota on saanut aikaan tuhansia tällaisia maailmanloppuja. Yli kahdensadan lapsen elämä on päättynyt pommituksiin.

Tuhon syypää on huuruisen imperialismin päihdyttämä Vladimir Putinin Venäjä. Mutta pasifistisen logiikan mukaan myös itsepuolustustaistelua käyvät ja sitä tukevat ovat osasyyllisiä kaikkeen siihen kärsimykseen, jota sodasta aiheutuu. Voisihan aseet laskemalla lopettaa verenvuodatuksen.

Mutta loppuisiko kärsimys puolustuksen lopettamiseen? Venäläisjoukkojen raakuudet Butšassa ja muualla ovat osoittaneet, ettei siihen voi luottaa. Ilman näitä raakuuksiakin elämä autoritaarisen, denatsifikaatiopropagandassa marinoidun Venäjän alaisuudessa olisi painajaismaista. Vaikka siis elämää säästyisi aseet laskemalla, se tuskin olisi elämisen arvoista.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimituksen toimittaja.