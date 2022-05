Iso terveysongelma työelämässä on henkinen kuormitus.

Työterveyshuoltoa alettiin rakentaa ja laajentaa työmarkkinajärjestöjen sopimuksella viisikymmentä vuotta sitten. Tuolloin teollisuudessa ja rakentamisessa työskenteli iso osa ihmisistä, ja työolot olivat aivan toisenlaiset kuin nykyään. Melu, pöly, kemikaalit ja fyysisesti kuormittavat työt uhkasivat terveyttä.

Työterveyshuollolla oli toimintasarkaa ammattitautien tunnistamisessa ja hoitamisessa. Parhaimmillaan se pystyi auttamaan yrityksiä kohentamaan työoloja. Näin etenkin isoissa yrityksissä, joilla oli oma työterveysasema. Vakavia työtapaturmia sattui moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna, mutta työterveyshuollolta puuttui tapaturmien torjunnan tekninen osaaminen. Se oli ja on edelleen insinöörien ja työsuojeluihmisten heiniä.

Työympäristöt ovat parantuneet radikaalisti. Ammattitauteja ilmaantuu enää noin tuhat tapausta vuosittain. Niistä lähes puolet on meluvammoja. Työterveydessä toimii noin kolmetuhatta lääkäriä, joten keskimäärin työterveyslääkäri tunnistaa yhden ammattitaudin joka kolmas vuosi.

Nykyään työelämän iso terveysongelma on henkinen kuormitus. Työterveyshuolto ei ole reagoinut muutokseen: vain murto-osa sen ammattilaisista on psykologeja. Toisaalta työpaikkojen ulkopuolelta on ylipäänsä vaikea ratkaista työn henkisen kuormittavuuden ongelmia, koska ongelmat ja niiden ratkaisut ovat työpaikan ja töiden johtamisen ytimessä.

Olen ollut tyytyväinen työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen käyttäjä. Se palvelu loppui siirryttyäni eläkkeelle. Palvelujen tarve tuntuu kuitenkin lisääntyneen.

Heikki Laitinen

turvallisuusjohtamisen dosentti

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

