Lastensuojelussa on myös huutava pula työntekijöistä.

Vantaalaiset lastensuojelun työntekijät kirjoittivat (HS Mielipide 5.5.), että Vantaan lastensuojelu on jälleen ajautunut vaikeaan kriisiin. On kestämätöntä, että yksin Itä-Vantaalla jopa 170 lapsella ei ole ollut kuukausiin omaa vastuusosiaalityöntekijää. Tilanne on lainvastainen.

Työntekijöiden mukaan he ovat kertoneet tilanteestaan päättäjille tuloksetta. Rohkenemme olla eri mieltä, sillä tilanne ei valitettavasti ole päättäjille uusi.

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta on yksimielisesti vaatinut jokaiseen kokoukseensa selvityksen perhe- ja sosiaalipalveluiden tilanteesta. Niissä kerrotaan kyllä vaikeasta työntekijäpulasta, työntekijöiden enimmäisasiakasmäärien ylittymisestä sekä jonoista lastensuojelun palveluihin. Kyse ei olekaan tiedon vaan poliittisen tahdon puutteesta.

Keskeinen ongelma Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa on krooninen, vuosia jatkunut alibudjetointi. Tähän on kiinnittänyt huomiota jopa kaupungin sisäinen tarkastus tuoreimmassa raportissaan. Lastensuojelussa on myös huutava pula työntekijöistä. Heitä taas ei saada, koska palkkaus on liian pieni ja työtaakka liian suuri. Miksi esimerkiksi Keravalla on ollut varaa maksaa lastensuojelun työntekijöille 400 euroa suurempaa kuukausipalkkaa?

Vantaalla on ollut mahdoton saada kokoon poliittista enemmistöä, joka panisi sote-palveluiden resurssit kuntoon. Puolueidemme esitykset lisäresursseista eivät valitettavasti ole saaneet tukea. Onneksi vuoden alusta aloittava Vantaan ja Keravan hyvinvointialue saa valtiolta lisärahoitusta. Se avaa ainakin mahdollisuuden tilanteen korjaamiseen.

Suojelua tarvitsevat lapset ansaitsevat parempaa kuin nyt.

Antero Eerola

vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Eve Rämö

vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vantaa

