Viikon puheenaiheet

1) Lakot

Kunta-alan lakot sulkivat kuluneella viikolla kouluja, päiväkoteja ja kirjastoja. Samaan aikaan hoitajajärjestöt Tehy ja Super valmistelevat joukkoirtisanoutumisia. Hoitajat pienine palkkoineen ovat saaneet pandemia-aikana sympatiaa. Muilla kunta-alan työntekijäryhmillä on hyvä paikka peesata. Päiväkodeissa tilanne tunnetaan: jos yksi saa hyvää, kaikki muutkin vaativat.

2) Takuut

Suomen ja Ruotsin jäsenyys puolustusliitto Natossa näyttää lähestyvän. Kuluneella viikolla Ruotsi tuntui ottavan kalkkiviivoilla kiinni pienen kaulan kiskaissutta Suomea. Nyt molemmissa maissa pohditaan, millaista turvaa Nato-maat voisivat antaa siksi aikaa, kun jäsenyyksistä päätetään. Ruotsalaisreaktioista voisi päätellä, että Ruotsi on kisassa edellä, mutta Suomi on hyvissä kiriä povaavissa tarkkailuasemissa.

3) Ukraina

Kulunut viikko todisti, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttunut Venäjän alkuperäisten aikomusten irvikuvaksi. ”Sotilaallinen erikoisoperaatio” muuttui jo aiemmin täysimittaiseksi sodaksi. Sen jälkeen hyökkäys muuttui asemasodaksi. Viime päivinä asemasotakin on muuttunut jo perääntymiseksi, kun Ukrainan armeija on jo aloittanut siellä täällä vastahyökkäyksiä.