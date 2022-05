Federalisteilla on nyt etsikkoaika

The Ulkopolitistissa politiikan tutkimuksen maisteriopiskelija Julius Lehtinen toteaa, että usein Euroopan integraatio on edennyt kriisiaikoina.

”Euroopan unioni on venynyt ja kehittynyt vastaamaan kulloiseenkin tarpeeseen – yleensä keskinäisellä yhteistyöllä.”

”Euroopan unionilla on edessään muutaman vuoden aikaikkuna, jonka aikana sen keskeisten isoimpien valtioiden johtajistossa on yhdentymiskehitykseen myötämielisesti suhtautuvia hahmoja.”

”Kremlin hyökättyä Ukrainaan Saksa on nyt tehnyt toistaiseksi kovin vähälle huomiolle jääneen totaalisen suunnanmuutoksen, johon edes vuosikymmenien Nato-jäsenyys ei ollut kyennyt. – – Saksa on siis pidemmällä aikavälillä muutoksen vaikeudesta ja liittokanslerin kritisoidusta änkyröinnistä sekä hidastelusta huolimatta asemoimassa itseään ulkopoliittisesti uudelleen; ymmärtämisen ja suopeiden Venäjä-tulkintojen aika on valumassa viimein hiekkaan häpeilemättömien hyökkäysten ja sotarikosten edessä.”

”Ukrainan sota on nostanut ennennäkemättömällä tavalla esille eurooppalaisen yhdentymisen tarpeen vastavoimaksi Kremlin uhittelulle. – – Tahtotila ja suunta on (lähes) kaikille selvä. Se käy poispäin Venäjästä, fossiilisista polttoaineista ja sirpaloituneesta unionista kohti uskottavaa yhteistyötä ja kykyä puolustautua uhilta, jotka vain muutama kuukausi sitten ohitettiin historian reaalipoliittisina jäänteinä.”

”Paljon riippuu siitä, miten Emmanuel Macron toimii Eurooppa-politiikkansa suhteen toisella kaudellaan Ranskan presidenttinä nyt, kun uudelleenvalinnan rasitetta ei ole taustalla enää kummittelemassa ja epäsuosittujakin päätöksiä voi tehdä näin vapaammin.”

”Se kuitenkin on jo varmaa, että EU-federalismi on tulevina muutamana vuotena enemmän pinnalla kuin lähes koskaan. – – Kiitos siitä kuuluu erityisesti brexitille ja Kremlille – eri syistä ja epäsuorasti, mutta yhtä kaikki.”

Nykypäivässä brysseliläinen lobbari Petri Lahesmaa vaatii EU:ta ottamaan viimein vastuun itsestään.

”Se edellyttää riippumattomuuden huomattavaa lisäämistä ennen kaikkea energian osalta.”

”Venäjän hyökkäyksen jälkeen on jo kuultu puheenvuoroja, joissa on pohdittu EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan sekä vihreän siirtymän ohjelman jäädyttämistä tai lykkäämistä. Se olisi täysin väärä liike tässä tilanteessa. Vihreää siirtymää tulee pikemminkin kiihdyttää, jotta sekä uusiutuvan että hiilineutraalin energiateknologian käyttöönottoa voidaan aikaistaa. Kyse ei ole pelkästään ilmastopolitiikasta, vaan myös eurooppalaisen omavaraisuuden kasvattamisesta.”