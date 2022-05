Venäjän toimet ovat selvä muistutus siitä, etteivät ydinaseet auta rauhan ja vakauden säilyttämisessä.

Ukrainan sota ja Venäjän uhkaus käyttää ydinaseita asettavat koko Euroopan vaaraan. Niin kauan kuin Venäjällä on ydinaseita, emme ole turvassa. Tästä on seurannut ajatus, että Suomenkin tulisi osallistua kauhun tasapainoon ydinsodan ehkäisemiseksi. Tämä on kuitenkin yhtä toimiva ratkaisu kuin ilmastointilaitteen hankkiminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Venäjän toimet ovat selvä muistutus siitä, etteivät ydinaseet auta rauhan ja vakauden säilyttämisessä. Niitä käytetään pelotteluun, hyökkäyksen turvaamiseen ja ihmisoikeusrikkomusten peittelyyn.

Ydinaseiden käytöllä olisi katastrofaalisia seurauksia. Taktistenkin ydinaseiden tuhovoima on 10–100 kilotonnia, kun Hiroshiman tuhonneen ja 140 000 ihmistä tappaneen pommin räjähdysvoima oli 15 kilotonnia. Yksi ainoa ydinräjähdys tappaisi satojatuhansia siviilejä ja vammauttaisi vielä useampia. Radioaktiivinen laskeuma saastuttaisi laajoja alueita. Pakolaisuus ja talousvaikutukset olisivat valtavia.

Kansainvälinen Punainen Risti on todennut, ettei tällaisessa tilanteessa ole mitään mahdollisuutta auttaa uhreja. Useammasta ydinräjähdyksestä seuraisi vielä laajempi tuho, ja tulimyrskyjen nostattama nokipilvi aiheuttaisi ilmaston viilenemisen, ruoantuotannon heikkenemisen ja maailmanlaajuisen nälänhädän.

Liittymällä Natoon Suomi on hyväksymässä Naton luonteen ydinaseliittona. Harvat miettivät, mitä tämä merkitsee. Kauhun tasapainoon osallistuminen tarkoittaa joukkotuhoaseiden käytöllä uhkaamisen ja niiden käytön mahdollisuuden hyväksymistä. Tämä on kansainvälisen oikeuden mukaan kiellettyä.

Kauhun tasapaino perustuu siihen, että oman maan tuhoutumisen riski saa päättäjät toimimaan rationaalisesti ja välttämään ydinaseiden käyttöä. Meidän on siis luotettava siihen, että Vladimir Putin ja hänen neuvonantajansa tekevät oikeita päätöksiä ja toimivat järkevästi, eikä virheitä tai onnettomuuksia tapahdu. Vuosien varrella on ollut lukuisia tilanteita, joissa ydinräjähdys tai jopa ydinsota on ollut syttyä vahingossa.

Ydinpelotteeseen luottamisen sijaan voimme lisätä turvallisuutta edistämällä ydinaseriisuntaa riippumatta siitä, kuulummeko sotilasliittoon vai emme. YK:n ydinaseet kieltävä sopimus pyrkii juuri tähän.

Ydinaseuhkan ylläpitäminen vie merkittävän osan Venäjän sotilasbudjetista. Myös Yhdysvalloissa ja Natossa ne ovat suuri menoerä. Venäjään kohdistuvia pakotteita tulee käyttää ydinaseriisunnan vaatimiseen. Samanaikaisesti tulee Naton asearsenaalia vastaavasti vähentää. Vain yhteinen, tasapainoinen ydinaseriisunta voi johtaa ydinaseiden hävittämiseen.

Meille ei riitä, ettei Suomeen sijoiteta ydinaseita. Tämän kieltää jo ydinenergialaki. Meidän tulee aktiivisesti toimia kauhun tasapainon eli ydinaseilla uhkaamisen rakennelman torjumiseksi. Suomen tulee allekirjoittaa ydinasekieltosopimus ja toimia mahdollisen Nato-jäseneksi liittymisen jälkeenkin ydinaseriisunnan puolesta.

