On luonnollista, että asian mittakaava ja yksityiskohdat eivät tahdo avautua tavallisille kansalaisille. On vain luotettava valitsemiemme edustajien päättely- ja arvostelukykyyn.

Maamme kauaskantoisin turvallisuuspoliittinen ratkaisu sitten EU-jäseneksi tulon on hahmottumassa. Askelmerkit kohti Natoa löytyivät uskomattoman selvinä ja nopeasti. Kansa käänsi suunnan ja valtiojohto toimi ripeästi. Tasavallan presidentin maaliskuinen pikavisiitti Valkoiseen taloon oli taitava avaus ja sen nopea toteutuminen oli jo jotain poikkeuksellista. Sen jälkeen asia on edennyt hengästyttävällä vauhdilla. Selonteko turvallisuusympäristön muutoksesta valmistui ennakoidusti huhtikuussa. Jos ratifioinnit Naton jäsenmaissa sujuvat viivytyksittä, lopullista liittymissopimusta on käsittelemässä nykyinen eduskunta.

On luonnollista, että asian mittakaava ja yksityiskohdat eivät tahdo avautua tavallisille kansalaisille. Meillä ei ole käytettävissämme kaikkea tähän tarvittavaa arkaluonteista taustatietoa. On vain luotettava valitsemiemme edustajien päättely- ja arvostelukykyyn.

Turvatakuut hakemusaikana ennen lopullista jäsenyyttä puhuttavat valtavasti. Asia on arkijärjellä hyvin ymmärrettävissä. Koska takuut ovat tarkemmin määrittelemättömiä asioita, niitä on turha pohtia liikaa. Niiden varaan ei pidä mitään rakentaa. Meidän on sisäistettävä sellainen tosiasia, että ennen kuin niiden kriteerit täyttyvät, oma kansallinen puolustuskykymme pitää olla testattu. Marssijärjestys on sama myös lopullisen jäsenyyden toteuduttua. Aseellinen valmius ja kansallinen puolustustahtomme riittävät tähän.

Ehkä vaikein ja hämmentävin asia tulee olemaan Venäjältä meihin kohdistettu viholliskuvan rakentaminen ja kaikki muu disinformaatio, jolla yritetään saada yhteiskuntamme epäsovun ja hämmennyksen tilaan. Venäjä on tässä taitava, ja ensi merkit on jo nähty. Onneksi meillä on vapaa lehdistö, joka auttaa meitä tunnistamaan epäsovun kylvöä.

Jokaisen pitää olla hereillä.

Oskari Laukkanen

Kuopio

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.