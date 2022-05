Lasten alhainen fyysinen toimintakyky vaikeuttaa mahdollisesti jo arjessa jaksamista.

Moni suomalainen harrastaa liian vähän liikuntaa. Liikunnan merkitys on iso kansanterveyden ja kansantalouden näkökulmasta. Ylipaino on riskitekijänä esimerkiksi kakkostyypin diabeteksessa sekä sydän- ja verisuonitautien puhkeamisessa. Yhteiskunnalle liikkumattomuus aiheuttaa Olympiakomitean mukaan 3,2–7,5 miljardin euron vuosikustannukset.

Lasten alhainen fyysinen toimintakyky vaikeuttaa mahdollisesti jo arjessa jaksamista. Valtion liikuntaneuvoston, Opetushallituksen, Puolustusvoimien sekä puolustusministeriön tiedote loppuvuodelta 2021 kertoo karua viestiä. Move!-mittauksen mukaan 40 prosentilla 5.- ja 8.-luokkalaisista fyysinen toimintakyky on huolestuttavalla tasolla. Tuloksissa oli runsaasti alueellista vaihtelua. On pohdittava, kuinka mahdollistamme ympäristön, joka tukee fyysistä aktiivisuutta sekä on kaikille esteetön ja saavutettava.

Urheiluseurojen rooli liikuttajina on kiistaton, mutta liikkuminen ja siitä löytyvä ilo on mahdollistettava kaikille. Samalla kun urheiluseuratoiminta vastaa yhden lapsen tarpeeseen liikunnan määrästä ja onnistumisen kokemuksista, kokee toinen lapsi toiminnassa kiusaamista ja syrjintää. Jokaisella harrastavalla lapsella on oikeus laadukkaaseen valmennukseen sekä turvassa harrastamiseen.

Seuraurheilusta puhuttaessa tulee muistaa perheiden erilaiset elämäntilanteet ja se, että harrastaminen on rahaa vievää – kaikilla lapsilla ei ole siihen yhteneväisiä mahdollisuuksia.

Suomalainen pitkittäistutkimus seurasi kymmenen vuoden ajan yli kahdentuhannen lapsen liikunta-aktiivisuutta. Kysyttäessä mielenkiinnon vähenemisestä liikuntaa kohtaan nuoret mainitsivat syiksi koulun, liikunnanopettajan, kilpailut ja huonompien syrjimisen. Moni lopettaakin harrastamisen kilpailun mennessä kovaksi ja kun kaikki vapaa-aika olisi uhrattava urheilulle.

” Perheiden erilaiset elämäntilanteet on otettava huomioon.

Suomen harrastamisen mallin tavoitteena on harrastuksen mahdollistaminen lapselle koulupäivän yhteyteen. Malli ei ole ongelmaton, jos se kirjataan nyt nuorisolakiin sellaisenaan. Jos mallia ei jalkauteta käytäntöön valtakunnallisesti ja systemaattisesti, saattaa se asettaa lapsia keskenään yhä eriarvoisempaan asemaan. Malli tarvitsee tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja lapsivaikutusten arviointia.

Harrastuspudokkuuden riskiin tulee puuttua ennalta ehkäisevin keinoin. Hyvinvointialueet ja kunnat voivat arvottaa joko ongelmien jatkuvan korjaamisen tai ennaltaehkäisyn. Tämä vaatii ymmärryksen siitä, mitä vaikutuksia harrastustoiminnalla on laajemminkin ajateltuna.

Seurojen ja järjestöjen rooli on merkittävä. Niissä tehdään vapaaehtoistyötä, jolla edistetään liikunnallista elämäntapaa. Lisäksi harrastustoiminta on ehkäisevää päihdetyötä. Yhteistyössä jokaisen toimijan kanssa pystymme edistämään liikuntakasvatusta.

Linda Pippuri

sosionomi, varhaiskasvatuksen opettaja

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuutettu (kok)

Elina Peränen

kasvatustieteen maisteri, erityisluokanopettaja

Jyväskylä

