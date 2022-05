Tappaminen on aina syntiä

Mikko Puttonen pohti kolumnissaan (HS 9.5.) sodan moraalia. Kirjoituksessa kerrottiin joidenkin länsimaisten älymystöläisten (?) pasifistisista toiveista, joihin kuului muun muassa idea Harkovan ja Odessan julistautumisesta ”kaupungeiksi, joita ei puolusteta”.

Pasifismia pidetään kauniina aatteena, josta kaikki ”Putlerit” tykkäävät. Mikä sen kivempaa kuin valloittaa pasifistien asuttamia kaupunkeja. Diktatoristen psykopaattien toiveuniin kuuluvat anarkismin ja pasifismin aatteet.

On hyvä palauttaa mieliin yksi keskiaikaiseen sodankäyntiin liittyvä piirre. Ennen sotaa ja sen jälkeen mentiin kirkkoon ja tunnustettiin siellä sodassa tehtäviä ja tehtyjä syntejä. Voittoa juhlittiin, mutta se ei tapahtunut taittumattomalla ilolla. Myönnettiin avoimesti, että sota on syntiä eikä mikään eläimille ominainen luonnonlaki. Että tappaminen on aina syntiä, vaikka se tapahtuisi puolustustaistelussa.

Meidät on karkotettu paratiisista maailmaan, jossa on usein vain huonoja vaihtoehtoja, joista on valittava vähiten huono.

Tapio Ahokallio

Helsinki

