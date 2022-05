Suomi on jäämässä jälkeen Pohjoismaisesta ihmisoikeuskehityksestä jättämällä alaikäiset translain uudistuksen ulkopuolelle.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi uudeksi translaiksi on kattavasti tunnistettu nykylain ongelmia ja kiinnitetty huomiota ihmisoikeusongelmiin, Suomen saamiin huomautuksiin sekä kansainväliseen kehitykseen. Arvokasta on, että valmistelussa on kiinnitetty huomiota Suomea sitoviin lapsen oikeuksiin liittyviin velvoitteisiin. Näitä epäkohtia ei kuitenkaan olla korjaamassa.

Ratkaisu jättää alaikäisten oikeudet pois uudistuksesta on vastoin esityksen vaikutusarviointia, jossa todetaan esityksen loukkaavan lapsen oikeuksia. Ikään perustuva tiukka rajaus tuodaan esitykseen vailla minkäänlaisia perusteluita. Säännöksessä esitetty vaatimus täysi-ikäisyydestä sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona osoittaa suurta piittaamattomuutta.

Väärä juridinen sukupuoli altistaa osaltaan nuoria syrjinnälle, häirinnälle ja väkivallalle. Transnuoret voivat muita nuoria huonommin, mutta psyykkinen pahoinvointi ja itsetuhoisuus eivät ole väistämättömiä. Kun nuori saa elää omassa sukupuolessa ja tulee siinä kohdatuksi, ei hyvinvointieroja juuri esiinny. Mahdollisuus sukupuolen juridiseen vahvistamiseen tukisi tätä.

Nuorille kuuluu itsemääräämisoikeus. Heillä täytyy aina olla oikeus olla kuultavana ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Oma sukupuoli on mitä suurimmissa määrin tällainen asia.

Esitetty lainsäädäntö on jäämässä pahasti jälkeen Pohjoismaisesta kehityksestä. Nuorten itsemääräämisoikeutta translaeissaan kunnioittavat kaikki muut Pohjoismaat joko jo nyt tai suunniteltujen lakiuudistusten jälkeen. Esitetty lakiuudistus asettaisi Suomen tulevaisuudessakin transasioissa taantumuksellisimmaksi Pohjoismaaksi, etenkin alaikäisten osalta.

Vaadimme, kuten oikeuskanslerikin lausunnossaan toteaa, että jatkovalmistelu lapsen oikeuksien toteutumiseksi tulee käynnistää nopeasti. Kun translakia ollaan nyt vihdoin uudistamassa, tulee se tehdä kerralla kunnolla ja sukupuolen juridisen korjaamiseen ikärajaa laskemalla.

Titta Hiltunen

vaikuttamisen asiantuntija

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Lotte Telakivi

nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija

Seta ry

