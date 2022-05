Työterveyshuollon ydin on työkyvyn tukikeinoissa

Nopea hoidon ja kuntoutuksen aloitus on vaikuttavuuden ehto. Jo kohtalaisen lyhyetkin sairauslomat ennakoivat pysyvämpää työkyvyttömyyttä.

Työterveyshuollon erikoislääkäreinä olemme seuranneet työterveyshuoltoa koskevaa keskustelua hämmentyneinä. Erikoisalamme julkisuuskuvan keskeinen ongelma lienee se, että toiminnan ydin, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, on hyvin toimiessaan näkymätöntä kaikille muille paitsi työpaikkojen yhteistyöstä vastaaville ja esihenkilöille.

Keskustelun ja kritiikin kohdistuessa selvästi nimenomaan työnantajien maksamaan vapaaehtoiseen sairaanhoitoon, tulee keskittyä pohtimaan sen roolia kokonaisuudessa. Työterveyshuollon sairaanhoidon kustannukset maksaa työnantaja, joka voi saada kustannuksista vuosittaisen kattosumman verran Kela-korvausta, vuonna 2021 enintään 87,20 euroa työntekijää kohden. Kun tämäkin korvaus kustannetaan työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävällä työtulovakuutuksella, kysymys kuuluu: Onko työterveyshuollon sairaanhoito niin typerää ja eriarvoistavaa, että työnantajilta tulisi estää mahdollisuus kustantaa työntekijöilleen tätä palvelua?

Vuonna 2020 Kela maksoi sairauspäivärahoja noin 800 miljoonaa euroa ja lisäksi työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 2,4 miljardia euroa. Nämä noin 3,5 miljardia euroa ovat työkyvyttömyyden suoria kustannuksia, joiden lisäksi tulevat mahdolliset sairauksien hoitokulut sekä työnantajille tuotantokatkojen ja/tai sijaisten kulut. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat noin 800 miljoonaa euroa vuodessa. Kohtuuton vai kohtuullinen panostus työkykyongelmien vähentämiseen?

Useissa sairauksissa tunnustetaan yleisesti, että nopea hoidon ja kuntoutuksen aloitus on vaikuttavuuden ehto. On paljon tutkimusnäyttöä siitä, että jo kohtalaisen lyhyetkin sairauslomat ennakoivat pysyvämpää työkyvyttömyyttä. Väitöskirjatutkimuksessa todettiin myös, että työterveyshuollon käynneillä annettiin työhön liittyviä suosituksia 21 prosentilla sairaanhoitokäynneistä ja 54 prosentilla työkykyyn liittyvistä käynneistä.

Sairaanhoitopalveluihin kohdistuva kritiikki on ymmärrettävää ja perusteltua siltä osin, kun se tapahtuu irrallaan muusta työterveyshuollon toiminnasta. Se, että lääkäriin pääsee 24/7 ei tue työterveyshuollon ydintehtävää. Työterveyshuollon sairaanhoito on vaikuttavaa, jos siellä toimivilla ammattilaisilla on osaamista työterveyshuollon menetelmistä ja ydintehtävästä sekä suora linkki yrityksen tuntevaan moniammatilliseen työterveystiimiin.

Työkyky on ennen kaikkea yhteiskunnallinen ilmiö. Emme voi vaatia, että jokainen terveydenhuollon ammattilainen ryhtyy työperäisten oireiden ja sairauksien asiantuntijaksi. Siksi ainakin jonkintasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito on perusteltu osa myös työterveyshuollon palveluna. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että perusterveydenhuolto pitää saada toimivaksi kaikille kansalaisille.

Työterveyshuollon ydin on työkyvyn tukikeinoissa ja työolosuhdetuntemuksessa, eikä näitä ole realistista laajentaa muiden toimijoiden tehtäväksi.

Anniina Anttila

puheenjohtaja

Henni Hyytiä-llmonen

hallituksen jäsen

Suomen työterveyslääkäriyhdistys

