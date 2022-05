Veikko Koivisto kaipaili (HS Mielipide 6.5.) musiikkipenkkiä Helsingin Sibeliuksen puistoon.

Tiedoksi Veikko Koivistolle: Jean Sibeliuksen musiikkia (Puusarja) soittavia penkkejä on Hämeenlinnan Sibeliuksenpuistossa. Se on keskeisellä paikalla Hämeenlinnassa. Lähistöllä sijaitsee Sibeliuksen syntymäkoti. Hänen isänsä toimi kaupungissa lääkärinä. Hämeenlinnan vanha lyseo, jota Sibeliuskin kävi, on puiston taustalla. Itse puistossa on Kain Tapperin veistos nuoresta Sibeliuksesta.

Hämeenlinnaan on lyhyt matka Helsingistä, ja kaupunkia turistikohteena voi suositella pääkaupunkiseudulla asuville sekä tänne tuleville turisteille.

Irma Stenström

Helsinki

