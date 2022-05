Ukrainan sodan yhteydessä järkytys patriarkka Kirillin sotapuheista on ollut kummallista.

Tapio Ahokallio väitti (HS Mielipide 10.5.), että tappaminen on aina syntiä ja viittasi keskiaikaisiin kristittyihin. Hän on väärässä. 1200-luvun oppineen Bernhard Clairvaux’laisen mukaan tappaminen ei ollut ristiretkellä syntiä, koska kyse ei ollut ihmisen (homicidium) vaan pahan tappamisesta (malecidium).

Ukrainan sodan yhteydessä järkytys patriarkka Kirillin sotapuheista on ollut kummallista. Hän on itse puhunut näin jo vuosikymmenen, ja Moskovan ortodoksinen kirkko on tätä oppia julistanut jo 1300-luvulta alkaen. Kun arkkipiispa Tapio Luoma hämmästeli tällaista sodan oikeuttamista historiallisesti poikkeuksellisena, hän osoitti tietämättömyyttään. Vanhan testamentinkin herem-teologia piti toisuskoisten tappamista jumalan palvelemisena. Kun länsimainen kirkko luopui tästä sydänkeskiajalla, alettiin virittää oppeja vihollisen demonisoimiseksi, jotta heitä voitiin tappaa oikeutetusti.

Jukka Korpela

historian professori, Joensuu

