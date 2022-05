Keskuspankkiraha, laillisen maksuvälineen asema ja yksityisyydensuoja ovat käteisen vahvuuksia.

Käteisen rahan aikakauden loppumista ennakoitiin professori Eswar S. Prasadin haastattelussa (HS 10.5.). Prasadin mukaan digitaalinen raha syrjäyttää käteisen. Mutta mikä olisi se ”digitaalinen raha”, joka syrjäyttäisi käteisen? Tähän juttu ei tarjonnut vastausta.

Lyhyellä aikavälillä käteinen ei ole häviämässä. Vuonna 2020 julkaistun Euroopan keskuspankin (EKP) Space-tutkimuksen mukaan käteinen oli edelleen hallitseva (73 prosenttia) vähittäismaksutapa euroalueella, vaikka sähköiset maksutavat ovat voimakkaasti lisääntyneet. Euroalueen eri maat ovat varsin erilaisissa kehitysvaiheissa.

Pitkällä aikavälillä kysymys on kehityksen pääteasemasta eli käteisrahattomasta yhteiskunnasta (cashless society). Mutta haluavatko ihmiset todella siirtyä käteisrahattomaan yhteiskuntaan? Jos käteistä ei enää olisi, mitä menetettäisiin?

Yleisölle käteinen on ainoa tapa saada keskuspankin takaamaa keskuspankkirahaa. Käteisellä on myös ainoana maksutapana laillisen maksuvälineen asema. Ja käteisen yksityisyydensuoja on erityisen vahva, koska maksettaessa ei tarvita kolmansia osapuolia. Maksajan ja saajan henkilöllisyydestä ei jää merkintöjä rekistereihin, kuten kortilla, tilisiirrolla tai mobiilimaksua maksettaessa. Maksutapahtumaa koskevista tiedoista, kuten ajankohdasta, maksun määrästä ja perusteesta ei myöskään jää merkintöjä. Eikä maksettaessa tarvita sähköä, verkkoyhteyttä eikä ulkopuolisia laitteita.

Juuri keskuspankkiraha, laillisen maksuvälineen asema ja yksityisyydensuoja ovat käteisen vahvuuksia. Mikään nykyisistä digitaalisista maksuvälineistä, kryptovaluutoista tai tulevista CBDC-ratkaisuista ei kata kaikkia käteisen yksityisyydensuojan ja anonymiteetin ominaisuuksia. Siksi muun muassa EKP on ilmoittanut, että digitaalisen euron rinnalla säilyy aina myös fyysinen euro.

Aatos Hallipelto

kauppatieteiden maisteri, tietokirjailija, Helsinki

