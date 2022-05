Rahaa ei yksinkertaisesti riitä jaettavaksi edes kaikille erinomaisille hakemuksille.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta teki viimeiset vanhanmuotoiset akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin rahoituspäätöksensä 4. toukokuuta. Molemmissa rahoitusmuodoissa rahoitusta saaneiden tutkijoiden osuus oli noin 12 prosentin luokkaa. Tämä merkitsee, että kaikista Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle jätetyistä akatemiatutkija- ja tutkijatohtori- hakemuksista lähes 90 prosenttia jäi ilman rahoitusta.

Ensimmäisessä arviointivaiheessa kielteisen päätöksen sai hieman yli 60 prosenttia hakemuksista. Toiselle kierrokselle edenneistä tutkijoista monet saivat korkeimpia numeerisia arvosanoja 5 tai 6 sekä kiittäviä sanallisia arvioita. Erityisesti niiden tutkijoiden keskuudessa, jotka eivät erinomaisiksi arvioiduista hakemuksistaan huolimatta saa rahoitusta, herää toistuvasti kritiikkiä Akatemian rahoitusjärjestelmän oletettua mielivaltaisuutta kohtaan.

Yksilön näkökulmasta kokemus on ymmärrettävä, mutta tästä ei seuraa, että Akatemian rahoitusjärjestelmä olisi mielivaltainen tai perustelematon. Hakemukset on arvioitava jollakin tavoin, ja Akatemiassa tämä mahdollisimman läpinäkyväksi tehty prosessi on erittäin huolella rakennettu. Hakemusten arviointi kokoonpanoiltaan muuttuvissa paneeleissa muistuttaa yksittäisen hakijan näkökulmasta väistämättä enemmän tutkimusartikkelin tarjoamista vaihteleviin journaaleihin kuin henkilökohtaista ja ajallisesti jatkuvaa ohjaussuhdetta, jollaiseen monet tutkijat ovat yliopistouransa alkupuolella tottuneet.

Minkäänlainen vaihtoehtoinen rahanjakomalli ei kuitenkaan kykene muuttamaan tai poistamaan sitä tutkimusrahoitusresurssin niukkuuteen liittyvää tosiasiaa, että rahaa ei yksinkertaisesti riitä jaettavaksi edes kaikille erinomaisille hakemuksille.

Heikki J. Koskinen

filosofian tohtori, dosentti, Helsinki

