Jari Peltola kysyi (HS Mielipide 10.5.), kuinka paljon nastarenkaat aiheuttavat katupölyä ja vaati niiden käytön vähentämistä.

Olemme Helsingin seudulla jo vuosia tutkineet katupölyn syntyä yhdessä tutkimuslaitosten kanssa ja kehittäneet keinoja sen torjumiseksi. Tiedämme, että jopa puolet katupölystä syntyy nastarenkaiden rouhiessa päällysteen kiviainesta. Noin neljännes pölystä on peräisin jauhautuneesta hiekoitushiekasta ja loppu neljännes on kaikenlaista muuta materiaalia kuten tiesuolaa sekä jarru- ja rengaspölyä. Nastarenkaat rouhivat kitkarenkaita enemmän myös tiemerkintöjä, mikä aiheuttaa mikromuovipäästöjä ilmaan ja vesistöihin. Pääkaduilla nastarenkaiden aiheuttama kuluminen on merkittävin syy tiepäällysteiden uusimiseen.

Katupölyn pitoisuuksia on saatu Helsingissä vähennettyä kunnossapidon keinoin, eivätkä EU:n sitovat raja-arvot ole enää ylittyneet viime vuosina. Hyvin pölyisiä päiviä on edelleen talvirengaskaudella, etenkin keväisin, kun kadut kuivuvat ja liikennevirta nostaa kaduille kertyneen aineksen ilmaan. Maailman terveysjärjestön (WHO) terveysperusteinen ohjearvo ylittyy laajalla alueella.

Koska suuri osa katupölystä johtuu nastarenkaista, katupölyn määrä vähenee tehokkaimmin nastarenkaiden käyttöä vähentämällä. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen kitkarenkaiden osuuden kasvattamisen niin, että vuonna 2030 niiden osuus olisi 70 prosenttia kaupungissa liikkuvissa henkilö- ja pakettiautoissa nykyisen noin 30 prosentin sijaan.

Omaan kalustoonsa kaupunki on jo päättänyt hankkia talvirenkaiksi ainoastaan kitkarenkaita. Nastattomien talvirenkaiden yleistyminen vähentäisi myös väylien uudelleenpinnoituksen aiheuttamia kustannuksia ja meluhaittoja, ja mahdollistaisi niin sanotun hiljaisen asfaltin nykyistä laajemman käytön.

Kitkarenkaiden käyttöä on edistetty viestimällä laajasti niiden hyödyistä. Lisäksi Helsinki kokeilee nastarenkaiden käytön kieltoa Lönnrotinkadulla kolmen vuoden ajan ensi syksystä alkaen. Uusi tieliikennelaki mahdollistaa nastarenkailla läpiajon kieltävän liikennemerkin käyttöönoton pölyn kannalta ongelmallisilla katuosuuksilla.

Ruotsissa vastaavilla katukohtaisilla kielloilla on saatu katupölyä vähennettyä ja kitkarenkaiden käyttöä lisättyä. Norjassa Oslo ja useat muut kaupungit ovat 2000-luvun alusta alkaen rajoittaneet menestyksekkäästi nastarenkaiden käyttöä lupamaksujen avulla. Suomen lainsäädäntö ei mahdollista vastaavien maksujen keräämistä.

Kitkarenkaiden käytön ei ole todettu lisäävän onnettomuuksia Norjan ja Ruotsin kaupungeissa, joissa valtaosa talvirenkaista on kitkarenkaita. Liikenneturvallisuuden kannalta ennakoiva ja turvallinen ajotapa on tärkeämpi tekijä kuin talvirenkaan tyyppi. Nastarenkaan pito-ominaisuudet ovat parempia jääkeleillä ja kitkarenkaiden pito-ominaisuudet parempia lumipinnalla. Etelä-Suomessa vaikeat jääkelit ovat kuitenkin melko harvinaisia, ja tiepinnan jäätymistä ehkäisee suolaukseen perustuva liukkaudentorjunta.

Esa Nikunen

ympäristöjohtaja

Suvi Haaparanta

ympäristötarkastaja

kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki

