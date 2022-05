Energiatuen saaja saa tukea sille, että tekniikka uusiutuu ja kustannukset laskevat.

Onko oikein, että valtio tukee öljylämmityksestä luopuvia asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistönomistajia? Toteutunut esimerkki. Sijoittajan omistama rivitalo, jossa on 13 asuntoa. Hankkeen kokonaiskustannus noin 100 000 euroa. Syntyvä säästö (öljyn hinta 1,65 euroa/litra) on noin 14 000 euroa vuodessa. Hankkeen kustannuksen takaisinmaksuaika hieman yli seitsemän vuotta. Lisäksi asuntojen arvo nousee, kun lämmitysjärjestelmä on täysin uusi ja hyvämaineinen maalämpö. Hanke on siis erittäin kannattava.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) tuki energiaremonttiin on riippuvainen toteutuksesta, mutta lähes aina öljystä maalämpöön siirryttäessä se on 4 000 euroa asunnolta, mutta kuitenkin enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksesta. Tukijärjestelmä on rakennettu siten, että täyden varmuuden tuesta saa vasta, kun urakka on valmis. Esimerkkitapauksessa urakan valmistuttua, kun kustannukset on maksettu, valtio tukee hanketta takautuvasti 50 000 eurolla. Tämä on siis tukea hankkeelle, joka on kannattava ilmankin. Takaisinmaksuaika onkin siis noin 3,5 vuotta.

Reiluako? Näin suuri 50 prosentin tuki koskee vain asuntosijoittajia, joilla on hallussaan suuria asuntokokonaisuuksia, ja tietenkin ihan tavallisia taloyhtiöitä. Tällöin asuntokohtainen 4 000 euron tuki kertautuu, vaikka asuntokohtainen kustannus laskee sitä enemmän, mitä suurempi kokonaisuus on kyseessä.

Otetaan vertailukohteeksi tavallinen keskikokoinen omakotitalo. Öljystä maalämpöön siirtyminen maksaa noin 20 000 euroa, ja tukea saa yhtä asuntoa kohden sen 4 000 euroa eli 20 prosenttia. Isossa asunto-osakeyhtiössä asunnon omistaja saa tukea 50 prosenttia ja omakotitalossa 20 prosenttia.

Energiatuen saaja saa siis tukea sille, että tekniikka uusiutuu ja kustannukset laskevat.

Kun valtio haluaa rahoista eroon, asuntosijoittajat ovat valmiita ne vastaanottamaan, ja luultavasti taloyhtiötkin ovat valmiita auttamaan.

Asiaan liittyy muitakin ongelmia, kuten se, että tuet aina valuvat eteenpäin. Maalämpöjärjestelmien toimittajat voivat siis nostaa hintoja, koska asiakas saa tukea.

Mika Kuutti

Vantaa

