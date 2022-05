Katuremontteja kaupungissa ei tehdä ainoastaan pysäkkien pidentämisen vuoksi.

Helsingin Sanomien jutussa 12.5. kirjoitettiin Helsinkiin tilattujen 35-metristen pikaratikoiden olevan liian pitkiä kantakaupungin ratikkaverkon pysäkkirakenteeseen.

Tämä asia ei ole tullut yllätyksenä valmistelijoille tai päättäjille. Pysäkkien pidennystarve nykyisellä raitiotieverkolla todettiin jo Kruunuvuoren raitiotieyhteyden yleissuunnitelmassa vuonna 2016.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä viime syksynä todetaan, että Kruunusillat tehdään kaksivaiheisena, jossa ensimmäisen vaiheen päätepysäkki on Hakaniemessä. HKL:n (nykyisin Kaupunkiliikenne oy) tilaamilla vaunuilla tullaan siis liikennöimään aluksi Laajasalon ja Hakaniemen väliä. Linjaa tullaan jatkamaan keskustaan ja uudesta linjauksesta sekä päätepysäkistä tehdään uusi, tarkempi suunnitelma. Linjan jatkuminen Länsisatamaan perustuu HSL:n laatimaan raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan.

Pysäkkien pidennystarpeita on kirjattu myös raitioliikenteen kehittämisohjelmaan toimenpiteiksi ja ne otetaan huomioon erillisten ratahankkeiden suunnitelmissa. Tuleville 35- tai 45-metrisille vaunuille mitoitettavat reitit käydään läpi ja tarvittaessa suunnitellaan ja toteutetaan pysäkkien pidennykset pidempää vaunutyyppiä varten.

Katuremontteja kaupungissa ei tehdä ainoastaan pysäkkien pidentämisen vuoksi. Muista syistä tehtäviin katuremontteihin yhteensovitetaan tarvittaessa myös pysäkkimuutoksia, jotta kaupunkilaisille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Esimerkiksi Kaivokadun pysäkkimuutokset tehdään samassa yhteydessä, kun Kaivokadun kansirakenne korjataan. Nykyinen pysäkki Kaivokadulla on liian lyhyt jo nykyisille kantakaupungin Artic-vaunuille ja sitä täytyy pidentää riippumatta tulevista pikaraitiovaunujen reiteistä.

Helsingin tavoitteena on edistää kestävää liikkumista, ja pikaraitioteillä on tässä merkittävä rooli. Kruunusiltojen pikaraitiotieyhteys tarjoaa suoran yhteyden rakentuvalta asuinalueelta keskustaan, ja on myös kuljetuskapasiteetiltaan merkittävä. Pikaraitioteiden tehokkuus perustuu osittain juuri siihen, että kalustokoko on nykyistä raitiovaunukalustoa suurempaa ja kahteen suuntaan ajettavaa.

Artturi Lähdetie

yksikön johtaja, Kaupunkiliikenne oy

Reetta Putkonen

liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki

