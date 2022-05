Yritysvastuulain puuttuessa yritysten toimet ihmisoikeuksien ja ympäristön hyväksi perustuvat lähinnä vapaaehtoisuuteen.

Yksi Sanna Marinin (sd) hallitusohjelman tavoitteista on tehdä Suomesta yhteiskuntavastuun edelläkävijämaa. Keskustelu kansallisen yritysvastuulain säätämisestä on jälleen vilkastunut työ- ja elinkeinoministeriön julkaistua maaliskuussa arviomuistion aiheesta. Yritystoiminnan maailmanlaajuisia vaikutuksia tutkivan Finnwatchin kyselyn perusteella yritysvastuulain eteneminen on kuitenkin kaatumassa keskustan ja Rkp:n vastustukseen. Näin siitä huolimatta, että lailla voitaisiin estää ihmisoikeus- ja ympäristöloukkauksia ja parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä.

Yritysvastuulaki säätäisi yrityksille asianmukaisen, ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan huolellisuusvelvoitteen. Huolellisuusvelvoite edellyttäisi yrityksiltä toimia ihmisoikeuksille ja ympäristölle haitallisten vaikutusten tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, pysäyttämiseksi ja lievittämiseksi.

Yritysvastuulain puuttuessa yritysten toimet ihmisoikeuksien ja ympäristön hyväksi perustuvat lähinnä vapaaehtoisuuteen. Tarve ihmisoikeus- ja ympäristöloukkausten kitkemiseen on kuitenkin ilmeinen. Erityisesti toimitusketjuihin liittyy epäselvyyksiä: viime aikoina otsikoihin ovat nousseet esimerkiksi lapsityövoima kaakaopelloilla Ghanassa ja Norsunluurannikolla, uiguurien pakkotyö Kiinassa sekä konfliktimineraalit Kongossa.

Ongelmat ulottuvat myös suomalaisiin yrityksiin. Outokumpu on panostanut merkittävästi vastuullisuuteen sen jälkeen, kun sen alihankintaketjussa Brasiliassa ilmeni alkuperäiskansan ihmisoikeuksien loukkaamista ja ympäristön pilaamista. Yritysvastuulaki velvoittaisi yritykset toimimaan ennakoivasti, mikä edistäisi haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja niihin puuttumista.

Yritysvastuulain etenemisessä on ollut haasteita niin kansallisesti kuin Euroopan unionissakin. Tästä on syytetty yritysten vaikutustyötä. Laki olisi kuitenkin myös suomalaisten yritysten etu, sillä se selkeyttäisi yrityksiin kohdistuvia lakisääteisiä velvoitteita, varmistaisi tasapuoliset toimintaedellytykset ja pienentäisi yrityksiin kohdistuvaa maineriskiä.

Monet kansainvälisesti toimivat suomalaiset yritykset ovat jo huolellisuusvelvoitteen piirissä esimerkiksi Ranskan, Saksan ja Norjan yritysvastuulakien tai EU:ssa säädettyjen toimiala- ja tuotekohtaisten huolellisuusvelvoitteiden nojalla. Lisäksi useat yritykset ovat ryhtyneet toimiin vapaaehtoisesti, mutta toimet voivat olla puutteellisia ja näennäisiä, ja yritysten välillä on suuria eroja. Kuten Outokummun tapaus osoittaa, yritykset voivat ryhtyä toimenpiteisiin myös mainesyistä, vaikka lakisääteistä velvollisuutta ei olisikaan.

Yritysvastuulaki asettaisi samat pelisäännöt kaikille toimijoille. Se selkeyttäisi oikeustilaa ja vähentäisi yritysten riskiä joutua ihmisoikeus- ja ympäristöoikeudenkäynteihin. Huolellisuusvelvoitteella olisi myös myönteinen vaikutus liiketoimintaan, kun parantunut läpinäkyvyys ja ennalta ehkäisevät toimet auttaisivat vähentämään häiriöitä toimitusketjuissa.

Toisaalta kansallinen yritysvastuulaki asettaisi suomalaiset yritykset edelläkävijän asemaan kansainvälisesti. Yritysvastuu parantaisi yritysten mainetta sijoittajien ja kuluttajien silmissä ja lisäisi siten yritysten kilpailukykyä. Useat suomalaiset ja Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset ovatkin osoittaneet tukensa laajalle lakisääteiselle huolellisuusvelvoitteelle EU:ssa.

Viimeaikainen lainsäädännöllinen kehitys eri maissa sekä EU:n direktiiviehdotus osoittavat, että yritysten lakisääteinen huolellisuusvelvoite ihmisoikeus- ja ympäristöasioissa on vain ajan kysymys. Kansallisen yritysvastuulain säätäminen ennen EU-direktiiviä vastaa ilmeiseen tarpeeseen sekä vähentää lainvalmistelutyön tarvetta EU-direktiivin tultua voimaan.

Tämä edellyttää kuitenkin, että kansallista lainvalmistelutyötä jatketaan ja aloite yritysvastuulain säätämisestä toimitetaan eduskuntaan pikaisesti, jotta se ehditään käsitellä vielä tällä hallituskaudella.

Mira Hänninen

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän erikoistuu yritysvastuuseen ja riidanratkaisuun Harvardin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

